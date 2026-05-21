Мерц предлагает предоставить Украине особый статус в ЕС до полноценного членства: о чем идет речь

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

Соответствующий план Мерц изложил в письме к руководству ЕС. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Расширение Европейского Союза является "геополитической необходимостью", однако процесс вступления традиционно занимает много лет. Именно поэтому Украине нужна "новая динамика" в отношениях с ЕС еще до завершения всех этапов переговоров.

В рамках предложенного статуса Украина могла бы участвовать в заседаниях Совета ЕС и Европейского совета с правом голоса. Также Киеву предлагают приобщение к работе Еврокомиссии и Европарламента без полноценного голосования.

Отдельным пунктом Мерц предлагает распространить на Украину действие статьи 42.7 Договора о ЕС – так называемой оборонной и безопасности клаузулы, которая предусматривает помощь стране-члену в случае вооруженного нападения. Это может стать одним из самых весомых элементов будущих гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, план предусматривает постепенную интеграцию Украины в финансовые механизмы ЕС и участие представителя Киева в работе Суда Европейского Союза в статусе помощника-докладчика.

Такой формат может быть пересмотрен, если Украина будет демонстрировать отступление от базовых ценностей Евросоюза или тормозить реформы. Аналогичные сигналы по ускорению евроинтеграции канцлер предлагает предоставить также Молдове и странам Западных Балкан.

