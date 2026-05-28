Правила аренды жилья, принадлежащего украинцам, хотят переписать: что может измениться для выехавших за границу

Украинское правительство просят создать единый государственный цифровой сервис для безопасной и прозрачной аренды недвижимости, принадлежащей украинцам, которые выехали за границу из-за войны. Это должно не только помочь им защитить свои права, но и расширить доступный для рынка жилой фонд.

Об этом говорится в петиции №41/009979-26еп, которую зарегистрировали на правительственном портале 25 мая. Чтобы Кабмин рассмотрел инициативу, она должна в течение следующих 90 дней (то есть примерно до конца августа) найти поддержку 25 тыс. украинцев.

Зачем это нужно

Из-за полномасштабной агрессии РФ миллионы украинцев были вынуждены выехать за пределы страны, оставив свое недвижимое имущество без физического ухода. Это повлекло ряд критических проблем и рисков для владельцев:

угроза незаконного самовольного заселения посторонних лиц ;

; повреждение жилищного фонда или коммунальных сетей ;

или ; стремительное накопление значительных долгов за жилищно-коммунальные услуги ;

; высокая вероятность попасть на мошеннические схемы при попытках дистанционной сдачи в аренду.

"Одни владельцы не имеют возможности ухаживать за таким имуществом, другие боятся незаконного заселения, повреждения, долгов за коммунальные услуги или мошенничества. В то же время многие ВПО, семьи военнослужащих, ветеранов, людей с инвалидностью, пенсионеров и семей с детьми ищут безопасное жилье в Украине", – отмечается в петиции.

Что конкретно предлагается

Согласно концепции петиции, сервис должен базироваться на принципах максимальной интеграции с государственными цифровыми инструментами, но в то же время оставаться исключительно добровольным помощником, который не ограничивает права граждан. Функционал и возможности для обеих сторон предлагают распределить по нескольким блокам.

Верификация владельцев через "Дію": арендодатель подает заявку онлайн, подтверждая свою личность и законные права на жилье через государственные реестры. На платформе размещаются реальные фотографии, детальное описание, точное местонахождение, условия проживания и контактные данные.

арендодатель подает заявку онлайн, подтверждая свою личность и законные права на жилье через государственные реестры. На платформе размещаются реальные фотографии, детальное описание, точное местонахождение, условия проживания и контактные данные. Кабинет того, кто ищет жилье: предусмотрено создание встречного функционала. Человек, который ищет недвижимость, также должен верифицировать личность через сервис, указать состав своей семьи, имеющиеся потребности, желаемый населенный пункт и контактные данные для связи с владельцем.

предусмотрено создание встречного функционала. Человек, который ищет недвижимость, также должен верифицировать личность через сервис, указать состав своей семьи, имеющиеся потребности, желаемый населенный пункт и контактные данные для связи с владельцем. Гибкие условия и выбор приоритетов: владелец может самостоятельно установить ориентировочную стоимость или указать возможность льготной аренды. В системе будет действовать фильтр выбора целевых арендаторов (например, исключительно для семей военных, ветеранов или людей с инвалидностью).

владелец может самостоятельно установить ориентировочную стоимость или указать возможность льготной аренды. В системе будет действовать фильтр выбора целевых арендаторов (например, исключительно для семей военных, ветеранов или людей с инвалидностью). Юридическая и налоговая поддержка: сервис будет предлагать готовые шаблоны договоров аренды, автоматизированные правила расчетов, правила возврата жилья и четкую фиксацию ответственности сторон. Отдельно на платформе хотят разместить разъяснения о правах сторон и правила уплаты налогов.

сервис будет предлагать готовые шаблоны договоров аренды, автоматизированные правила расчетов, правила возврата жилья и четкую фиксацию ответственности сторон. Отдельно на платформе хотят разместить разъяснения о правах сторон и правила уплаты налогов. Конфиденциальность и защита: коммуникация между сторонами будет происходить в защищенном электронном кабинете без необходимости разглашать личные контактные данные на первых этапах. Система будет включать инструменты проверки документов, защиту от мошенничества, фиксацию всех обращений и механизм оперативной подачи жалоб.

"Важно, чтобы такая платформа не забирала право владельца самостоятельно решать, кому и на каких условиях передавать жилье. Она должна только помогать сделать аренду безопасной, законной и прозрачной для обеих сторон", – отмечает автор петиции.

