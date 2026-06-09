ЕС предлагает ввести запрет на въезд для россиян, которые служили в армии РФ с начала вторжения в Украину. Видео

Европейский Союз предлагает запретить въезд на свою территорию всем гражданам России, которые принимали участие в войне против Украины. Инициатива включена в 21-й пакет санкций. В нем также говорится о расширении санкций против российского финансового сектора, теневого флота и ряда товаров российского происхождения.

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Новый пакет санкций представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако ограничения еще должны согласовать страны-члены ЕС.

"Мы предлагаем впервые запретить въезд в ЕС всем, кто служил или проходил службу в Вооруженных силах России с начала войны. Поэтому Европа остается закрытой для любого, кто участвовал во вторжении в Украину", – заявила президент Еврокомиссии.

О каких еще ограничениях идет речь

Кроме того, Еврокомиссия предлагает добавить в санкционные списки еще 30 судов российского теневого флота. В то же время впервые под ограничения могут попасть суда, которые способствуют его деятельности. Также предлагается запретить продажу танкеров для транспортировки сжиженного природного газа.

Отдельный блок санкций касается финансового сектора: ЕС предлагает полностью запретить транзакции для еще 31 российского банка. Кроме того, ограничения могут распространить на еще 20 банков, криптовалютных компаний, платформ и нефтетрейдеров из третьих стран, которые, по оценке ЕС, помогают России.

В новый пакет также вошли дополнительные экспортные ограничения сплавов и металлов. Также ЕС предлагает запретить импорт из России металлов, металлических руд и автозапчастей и ввести ограничения на ввоз российской рыбной продукции.

Что касается механизма ценового потолка на российскую нефть, Еврокомиссия предлагает временно приостановить пересмотр лимита до января следующего года. По словам Урсулы фон дер Ляйен, этот шаг должен стабилизировать нефтяные рынки, однако сохранить давление на российские доходы.

Напомним, Европейский Союз уже в этом месяце перечислит Украине первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд евро. Первые 5,9 млрд евро планируют направить на закупку беспилотников для нужд украинской армии.

Также OBOZ.UA сообщал, ЕС впервые применил новый санкционный механизм против Ирана из-за ограничения свободы судоходства в Ормузском проливе. В санкционный список попали двое граждан Ирана и одно из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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