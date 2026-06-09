Займ ЕС на €90 млрд для Украины готов к запуску: Каллас сказала, когда будет первый транш. Видео

Европейский Союз уже в этом месяце перечислит Украине первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд евро. Первые 5,9 млрд евро планируют направить на закупку беспилотников для нужд украинской армии.

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Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза на Кипре. По ее словам, при распределении финансирования приоритетом остаются насущные потребности Украины на поле боя.

Первый транш направят на дроны

Каллас сообщила, что кредитная программа ЕС на 90 млрд евро полностью готова к запуску. Первую выплату в размере 5,9 млрд евро Украина получит уже в этом месяце, а средства пойдут на закупку беспилотных систем.

"Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины готов к выдаче, и первая выплата в 5,9 миллиарда евро будет предоставлена на дроны в этом месяце. Поскольку когда мы распределяем финансирование, потребности Украины являются абсолютным приоритетом", – сказала Каллас.

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Она также подчеркнула, что ситуация на фронте больше не развивается в пользу России. По словам главы европейской дипломатии, Кремль теряет финансовые ресурсы, живую силу и стратегическую инициативу, из-за чего усиливает атаки на гражданское население Украины.

Каллас добавила, что во время встречи министры обороны стран ЕС подтвердили единство в вопросе дальнейшей поддержки Украины и необходимости усиления давления на Москву.

ЕС готовит новые санкции и разблокирует военную помощь

По словам Каллас, западные санкции уже стоили российской экономике от 1,2 до 1,5 трлн долларов. К заседанию Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе европейская дипломатическая служба предложила ввести новые ограничения против более 80 представителей российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов.

Также стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере. Речь шла прежде всего оразвитии систем противовоздушной обороны, производстве украинских оборонных технологий на территории ЕС и создании европейских оборонных предприятий в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Кая Каллас также рассказала о ситуации с заблокированными Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, предназначенных для компенсации государствам ЕС за военную помощь Украине. По ее словам, дискуссии по разблокированию этих средств продолжаются, в то же время назначение нового министра от Венгрии дало возможность продвинуться вперед в обсуждении этого вопроса.

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