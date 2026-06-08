ЕС ввел санкции за блокирование Ормузского пролива: кто попал в 'черный' список

Европейский Союз впервые применил новый санкционный механизм против Иранаиз-за ограничения свободы судоходства в Ормузском проливе. В санкционный список попали двое граждан Ирана и одно из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза. Решение стало ответом на действия Тегерана и стало первым случаем, когда блок использовал новые полномочия, чтобы наложить санкции на Иран за ограничение свободы судоходства.

Кто попал под санкции

В санкционный список ЕС внесли командование Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в провинции Хормозган, которое отвечает за контроль над Ормузским проливом.

По данным Евросоюза, это подразделение ввело систему сбора данных с судов, которые проходят через пролив. Владельцы кораблей были вынуждены предоставлять иранской стороне документы, информацию о грузах и пунктах назначения. После проверки власти решали, разрешать ли проход судна, а в отдельных случаях требовали уплаты специальных сборов.

Также санкции ввели против заместителя командующего ВМС КСИР по политическим вопросам Мохаммада Акбарзаде. В ЕС заявили, что он публично угрожал применением ракет и беспилотников против судов, которые проходят через пролив.

В список также включили Хамида Хоссейни – представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана и члена Торговой палаты страны. По данным Брюсселя, он поддерживал политику обязательного согласования прохода судов через Ормузский пролив и уплаты соответствующих сборов иранским властям.

Какие ограничения наложили

Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных коридоров в мире. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти, поэтому любые ограничения движения судов сразу влияют на энергетические рынки и мировую экономику.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала действия Ирана неприемлемыми и подчеркнула, что ЕС готов и в дальнейшем использовать новый санкционный механизм в случае дальнейших попыток препятствовать международному судоходству.

После принятия решения все активы фигурантов на территории ЕС будут заморожены. Кроме того, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы, а физическим лицам из списка закрыли въезд в страны блока.

В Брюсселе отмечают, что ограничения введены из-за нарушения международного права и создания препятствий для свободного судоходства через международный пролив. В ЕС напомнили, что свобода навигации и безопасный проход судов через Ормузский пролив важны для стабильности мировой торговли и энергетической безопасности.

Сейчас под санкциями в рамках этого механизма находятся 26 физических лиц и 27 организаций из разных стран. В Евросоюзе заявили, что готовы расширять санкционный список в случае новых попыток Ирана ограничивать движение судов или создавать угрозы для международного судоходства в регионе Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA:

1 июня стало известно, что Иран приостановил переговоры с США и полностью закрыл Ормузский пролив из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. В то же время иранская сторона заявила о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти уже на этой неделе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!