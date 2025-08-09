ЕС будет поддерживать суверенные решения Украины о прекращении войны – Еврокомиссия

Европейский Союз приветствует переговоры, нацеленные на дипломатическое урегулирование начатой Россией войны, если Украина на таких переговорах сможет принимать независимые решения. В ЕС продолжают внутренние консультации, а также контакты с Киевом и Вашингтоном.

Ситуацию в субботу, 9 августа, прокомментировала заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста. Она выступила на брифинге на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры о прекращении военной агрессии России за столом переговоров, в которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу – перед встречей между представителями Великобритании, Европы, Украины и США – продолжала общение с лидерами ЕС в рамках подготовки. Также она будет поддерживать регулярную связь по результатам встречи.

Что предшествовало

Предстоящие переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в американском штате Аляска 15 августа вызвали беспокойство в Киеве и Европе. Аналитики CNN считают, что предложенный план обмена территориями может стать медленным, но неизбежным поражением Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил: украинцы заслуживают справедливого завершения войны. Они завоевали это право, уже более трех лет сопротивляясь полномасштабной агрессии значительно большего и более мощного врага – России, защищая независимость и территориальную целостность Украины и фундаментальные нормы международного права.

Как писал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, который проходил с участием европейских лидеров. Фон дер Ляйен не участвовала, однако получила разъяснения относительно последних событий от нескольких европейских лидеров, с которыми находилась на связи.

