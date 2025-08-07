Была на связи с лидерами: у фон дер Ляйен рассказали о ее роли в переговорах Трампа об Украине

В среду, 6 августа, состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил с участием европейских лидеров. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не участвовала в разговоре, однако получила разъяснения относительно последних событий от нескольких европейских лидеров, с которыми находилась на связи.

Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста на пресс-конференции 7 августа. Ее цитирует Укринформ.

"Президент не присутствовала во время разговора. Вчера ее подробно проинформировали, она была на связи с лидерами. Она постоянно с ними контактирует, особенно по такому важному вопросу", - отметила Подеста.

Пресс-секретарь не уточнила имена этих лидеров, отметив лишь, что главу Еврокомиссии "подробно проинформировали несколько лидеров стран ЕС" и что чиновники ЕК "участвуют в переговорах и контактах на других уровнях, как с европейскими, так и с украинскими партнерами".

Представительница Европейской комиссии также подтвердила позицию Евросоюза относительно мирных переговоров.

"Мы поддерживаем справедливый и длительный мир для Украины, и наши обязательства по этому никак не изменились. Что касается возможных трехсторонних мирных переговоров, я понимаю, что сроки, формат и логистику еще предстоит определить, поэтому еще рано говорить точно о том, что произойдет", – сказала Арианна Подеста.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер отметила три основных пункта вовлеченности и позиции Евросоюза к прекращению войны в Украине.

"Во-первых, никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС. Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в мире как таковом, что мы видим по их действиям, а не словам. Учитывая это, конечно, мы приветствуем любое давление, когда речь идет об обеспечении присутствия России за столом переговоров. Мы приветствуем любую работу с нашей стороны, направленную на достижение устойчивого прекращения огня. ЕС поддерживает Украину во всем", – заявила Гиппер.

Она подчеркнула, что Европа также работает со всеми международными партнерами, "чтобы Украина была как можно сильнее на поле боя, чтобы Украина могла быть сильнейшей и за столом переговоров, и во всем остальном".

"Вы видели это в пакетах санкций, которые мы приняли, включая 18-й пакет санкций против России. Вы видели это в нашей военной, оборонной поддержке Украины и обучении украинских военных",– подчеркнула пресс-секретарь.

Журналисты спросили Анитту Гиппер, пригласил ли Владимир Зеленский кого-то из лидеров ЕС для участия в переговорах о прекращении огня, на что она ответила, что формат таких переговоров "еще решается".

В то же время она опровергла предположение о якобы разочаровании в Евросоюзе тем, что его лидеры не будут участвовать в переговорах между Зеленским, Трампом и Путиным.

"Конечно, нет разочарования относительно того, о чем нас еще не попросили и по чему еще не было принято решение", – сказала пресс-секретарь.

Утром 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. В столице страны-агрессора он провел переговоры с высшим руководством РФ, в частности с Путиным. Уиткофф разговаривал с российским диктатором около трех часов.

Впоследствии в Кремле прокомментировали их разговор, заявив, что во время встречи состоялся обмен "сигналами" относительно войны в Украине.

После встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что их место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

