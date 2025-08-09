Повторение провала Чемберлена: в CNN разобрались, что не так с планом Путина-Уиткоффа по обмену территориями

Предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа вызвали беспокойство в Киеве и Европе. Аналитики CNN считают, что предложенный план обмена территориями может стать медленным, но неизбежным поражением Украины.

Видео дня

Об этом говорится в материале CNN. Глава Кремля стремится получить неоккупированные части Донецкой и Луганской областей без боя, взамен обещая прекращение огня. Посредником в этих переговорах выступает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который уже озвучил идею уступок Украине в обмен на мир.

"Условия вокруг пятничного саммита настолько благоприятны для Москвы, что очевидно, почему Путин воспользовался этой возможностью после месяцев фальшивых переговоров, и трудно представить, как из двусторонних переговоров получится соглашение, которое не уничтожит Украину", – отметили журналисты.

В CNN отметили, что Россия близка к захвату Покровска и Константиновки, а отказ от них может рассматриваться как вынужденный шаг Киева для сохранения войск. Остальной Донецк – главным образом Краматорск и Славянск – является гораздо более неприятной перспективой. Там сейчас живут тысячи мирных жителей, и Москва была бы в восторге от сцен, где города эвакуируются, а российские войска заходят без единого выстрела.

Что может получить Украина в результате "обмена", о котором говорил Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг идею любых территориальных уступок, подчеркивая недоверие к Москве после лет войны и ночных обстрелов украинских городов. В то же время предлагаемый "обмен" ограничивается лишь несколькими приграничными селами на Харьковщине и Сумщине, которые оккупировала Россия, но это не компенсирует потерь.

Главная цель – прекращение огня, и это само по себе является преувеличением. Путин давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют США, Европа и Украина месяцами, невозможно, поскольку сначала должна быть проведена техническая работа по мониторингу и логистике. Маловероятно, что он изменил свое мнение сейчас, когда его войска преобладают на восточной линии фронта.

В CNN сравнили план Путина-Уиткоффа с провалом Чемберлена

Предложение Кремля напоминает провал бывшего британского премьер-министра Невилла Чемберлена в 1938 году, когда соглашение с нацистской Германией лишь отложило масштабную войну. В материале отмечается, что Москва уже неоднократно использовала перемирие для перегруппировки сил перед повторным вторжением и дальнейших наступлений в Украине.

По словам журналистов, Путин с самого начала показывает стремление к полному покорению Украины и стратегическому пересмотру отношений с США. Его советник Юрий Ушаков даже назвал Аляску, проданную Россией Соединенным Штатам 158 лет назад за 7,2 миллиона долларов, идеальным местом для обсуждения экономического сотрудничества и допустил проведение повторного саммита уже на территории России.

Аналитики также усматривают риск, что теплые личные контакты между Трампом и Путиным откроют путь к кулуарным договоренностям, выгодным исключительно Кремлю. Киеву может быть представлен план по обмену территориями или захвата территории, который полностью отвечает интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США по помощи и обмену разведывательными данными будут зависеть от принятия ими соглашения, которое мы видели ранее.

В статье говорится, что Париж и Вашингтон уже координируют позиции, а президент Франции Эммануэль Макрон снова активно контактирует с американским коллегой. В то же время, по мнению обозревателей, Путин может использовать любую паузу в войне, чтобы усилить свои войска и подготовиться к новым наступлениям.

Новые факторы в отношениях Трампа и Путина могут изменить ход войны в Украине

Отмечается, что с момента последнего обострения интереса Трампа к России появились обстоятельства, которых раньше не существовало. Одним из ключевых факторов стала активность Индии и Китая, которые в последнее время контактируют с Кремлем.

Индия рассматривает возможность введения 25% тарифов уже в ближайшие недели, а Китай оценивает возможные экономические последствия для себя. Это может побудить Москву к новым переговорам с Вашингтоном, особенно на фоне угрозы сокращения импорта энергоносителей из-за вторичных санкций США.

Вместе с тем, Путина долгое время не удавалось убедить принять официальное приглашение на двустороннюю встречу в США, которую в его окружении считают потенциальным шагом к урегулированию войны в Украине. На прошлой неделе завершился очередной срок действия санкций, но это событие осталось почти незамеченным на фоне дискуссий о возможных территориальных соглашениях.

Сам Трамп заявил, что его отношение к российскому лидеру изменилось, использовав в комментариях слова "разочарован" и "отвратительно". В то же время обозреватели отмечают, что он не спешит реализовывать шаги, способные нанести Москве серьезный ущерб, ограничиваясь угрозами и дедлайнами.

Аналитики предупреждают, что ситуация может обернуться в пользу Кремля. Путин получил приглашение в США впервые за много лет, и речь идет о переговорах по Украине без участия Киева, что потенциально позволит России закрепить контроль над частью захваченных территорий без дальнейших боев.

"Многое может пойти хорошо. Но сцена готова для чего-то более зловещего. Задумайтесь на мгновение о менталитете Путина. Третья угроза Трампа санкциями исчезла, и его силы переходят в период стратегического получения на передовой. Он получил свое первое приглашение в США за десятилетие, чтобы поговорить о мире в Украине без Украины, обсудить соглашение, по которому ему даже не придется бороться за то, чтобы получить часть оставшихся территорий, которые он хочет. И это еще до того, как бывший шпион КГБ начнет применять свою очевидную магию на Трампа", – говорится в материале.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 августа Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Также президент США сказал, когда можно ожидать подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, есть шанс, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Кроме того, президент США не исключил возможности трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп и Путин могут впервые встретиться после возвращения американца в Белый дом уже 15 августа. Местом для встречи, основной темой которой объявлена российско-украинская война, определилиамериканский штат Аляска. Место выбрано не случайно, свою роль сыграла близость к территории РФ, а также, не исключено, история этой земли, некогда принадлежавшей Российской империи.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинцы заслуживают справедливого завершения войны. Они завоевали это право, уже более трех лет сопротивляясь полномасштабной агрессии значительно большего и более мощного врага – России, защищая независимость и территориальную целостность Украины и фундаментальные нормы международного права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!