'Россия не должна быть вознаграждена': Сибига обратил внимание на опасность договоренностей с Путиным

Украинцы заслуживают справедливого завершения войны. Они завоевали это право, уже более трех лет сопротивляясь полномасштабной агрессии значительно большего и более мощного врага – России, защищая независимость и территориальную целостность Украины и фундаментальные нормы международного права.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в сети Х. Он отметил: Россия не должна быть вознаграждена за то, что начала широкомасштабную неспровоцированную войну против соседнего государства.

Что сказал Андрей Сибига

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Украина и украинский народ выстояли перед агрессией крупнейшего в мире государства со вторым ядерным потенциалом. Выстояли тогда, когда почти никто в мире не давал нашему государству ни одного шанса. И продолжают оказывать сопротивление агрессору до сих пор.

Поэтому украинцы заслужили на то, чтобы вся боль, потери и безмерное мужество не были напрасными.

"Уже четвертый год подряд Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимости мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", – отметил Сибига на фоне разговоров о том, что Украине "придется" отдать свои территории агрессору.

Что бы ни говорили и ни обещали в Кремле, подчеркнул министр иностранных дел Украины, действия агрессора куда красноречивее слов.

"Несмотря на неустанные усилия Соединенных Штатов и постоянную готовность Украины к достижению справедливого мира, Россия продолжает террор против гражданских, игнорирует установленные дедлайны и не проявляет настоящего интереса к окончанию войны", – отметил Сибига.

Он также отметил, что какие бы то ни было договоренности по завершению российско-украинской войны за спиной Украины – недопустимы.

"Украина остается открытой к конструктивному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, с уважением к воле нашего народа. Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", – подчеркнул Сибига.

Что предшествовало

Издание WSJ опубликовало собственные инсайды о подробностях встречи российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По данным издания, Путин пообещал Уиткоффу завершить войну в обмен на восток Украины.

Ранее с подобным инсайдом вышло также издание Bloomberg. А сам Трамп Трамп намекнул на обмен территориями между Украиной и Россией, который, в его представлении, "принесет выгоду обеим странам".

На территориальные посягательства и чрезмерные аппетиты российского диктатора отреагировал президент Зеленский. Он заверил, что украинцы не будут дарить врагу свою землю. А ответ на территориальные вопросы уже не один десяток лет можно найти в Конституции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне подготовки встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа и усиления разговоров о территориальных уступках, на которые Украине якобы придется согласиться, Зеленский согласовал свою позицию по окончанию войны со Стармером и Макроном.

