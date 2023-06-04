Эрдоган назначил главой МИД 'хранителя тайн', недавно ездившего в Москву: что известно о новом правительстве

Переизбранный на очередной президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган объявил о назначении нового турецкого правительства. Некоторые кадровые назначения Эрдогана свидетельствуют о его намерении перейти к ортодоксальной экономической политике и усиленной международной дипломатии.

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Об этом говорит, в частности, возвращение в правительство известного турецкого экономиста Мехмета Шимшека, а также главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает издание The Guardian.

Решение назначить Фидана министром иностранных дел вместо действующего дипломата Мевлюта Чавушоглу предполагает будущий потенциальный сдвиг в международных отношениях Турции.

Примечательно, что Фидан возглавлял Массачусетский технологический институт в течение 13 лет и недавно встречался в Москве со своими российскими, иранскими и сирийскими коллегами по поводу войны в Сирии. Ранее Эрдоган назвал Финадна "хранителем тайн и государственных секретов".

Решение Эрдогана назначить Мехмета Шимшека министром финансов было объявлено во внутренней и финансовой прессе до объявления, и ожидается, что этот шаг успокоит рынки, поскольку турецкая лира достигла нового минимума во время инаугурации Эрдогана.

Назначение Шимшека, наряду с потенциальным новым главой турецкого центрального банка, послужило предварительными признаками того, что Эрдоган может быть готов отказаться от части своего контроля над центральным банком, а также отойти от экономической политики, основанной на его убеждении, что процентные ставки вызывают, а не сдерживают инфляцию.

Ранее Шимшек занимал пост заместителя премьер-министра Эрдогана до того, как он занял президентское кресло, а также министра финансов после семи лет работы в инвестиционной компании Merrill Lynch. Его уход из правительства также ознаменовал явный отход от традиционной экономики.

Стоит отметить, что в Турции сменилось четыре главы центрального банка с 2018 года, когда турецкая лира резко упала, в том числе потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару только за один год.

Напомним, после переизбрания на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально принял присягу. Торжественная церемония состоялась в субботу, 3 июня, в здании парламента в Анкаре.

Ранее глава государства Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на президентский срок. Киев приветствует своего союзника в Анкаре и рассчитывает на дельнейшее сотрудничество по экспорту зерна, от которой сегодня зависит благополучие всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурент Эрдогана на президентских выборах Кылычдароглу назвал прошедшие выборы одними из самых несправедливых в истории страны. При этом он заявил, что продолжит борьбу за демократию.

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