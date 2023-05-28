В Турции впервые в истории проходит второй тур президентских выборов: все детали

В воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории проходит второй тур президентских выборов. За должность главы государства сражаются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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Голосование началось в 8:00 утра, завершится в 17:00, после чего избирательные комиссии сразу же приступят к подсчету. Победу одержит тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов. Об этом сообщает Haber Turk.

Примечательно, что второй тур президентских выборов в Турции проходит впервые. До этого жители страны отдавали абсолютное большинство голосов кандидату в первом туре. К слову, действующему президенту Эрдогану две недели назад не хватило всего 0,5% голосов, чтобы перешагнуть барьер в 50% и сохранить за собой должность президента в первом туре.

В день голосования в Турции действует ряд запретов, в том числе, необычных для многих других стран. Так, в день выборов запрещена продажа и употребление алкогольных напитков в общественных местах. Также развлекательные заведения будут оставаться закрытыми в период голосования.

Турецкие средства массовой информации не могут делать какие-либо прогнозы и комментировать выборы. Только Высший избирательный совет Турции сможет делать заявления спустя час после закрытия избирательных участков.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосовю. Право выхода во второй тур получили кандидат от политической силы "Союз народа", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88% голосов).

Ожидается, что участие во втором туре президентских выборов примут более 60 миллионов избирателей. Кандидат, который получит большинство голосов, займет президентское кресло на 5 лет.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нсли на очередных президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган проиграет своему главному конкуренту Кемалю Киличдароглу, глава Кремля Владимир Путин потеряет важный для него "личный элемент" взаимодействия с Турцией.

Ранее аналитики оценили, что в случае поражения Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции страна-агрессор Россия может потерять экономическое и дипломатическое партнерство. От результатов голосования, уверены специалисты, зависит посредническая роль Турции в сложных и напряженных отношениях между Западом и Кремлем.

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