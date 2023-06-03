Эрдоган принял присягу после победы на выборах президента Турции: на церемонии были представители 78 стран. Фото и видео

После переизбрания на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально принял присягу. Торжественная церемония состоялась в субботу, 3 июня, в здании парламента в Анкаре.

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Агентство Anadolu передает, что гостями на инаугурации стали представители 78 стран мира. Среди них было более 20 глав государств и правительств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документ, удостоверяющий победу на выборах, Эрдогану передал временный глава парламента Турции Девлет Бахчели. После этого президент зачитал текст присяги, потом – возложил венок в Мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Запланирован также официальный обед в резиденции Чанкая, а в заключение – брифинг, на котором Эрдоган объявит состав нового правительства Турции.

Приветствуя Эрдогана, многие депутаты аплодировали стоя, однако политики от НРП и Партии зеленых демонстративно не вставали со своих мест.

69-летний Эрдоган победил на выборах 28 мая. В первом туре одержать победу ему не удалось. Состоялся второй тур с участием Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу. Действующий президент получил 52,18% голосов, а его конкурент – 47,82%.

Согласно законодательству, срок полномочий президента Эрдогана продлится до лета 2028 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кремлевский диктатор Владимир Путин принял решение не присутствовать лично в Анкаре на инаугурации Эрдогана. Вместо себя он отправил спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

– Напомним, что Турция не подписывала Римский статут, поэтому официально не признает ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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