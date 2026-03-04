'Его встреча с Зеленским удивила': губернатор Калифорнии обрисовал психологический портрет Трампа. Видео

В ссоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая произошла во время первой встречи лидеров в конце февраля 2025 года, был виноват вице-президент Джей Ди Вэнс. Сам Трамп на встречах с кем-либо всегда избегает таких конфликтов и ссор.

Видео дня

Об этом в подкасте популярного британского шоу The Rest Is Politics рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он отметил, что именно поэтому эта встреча Зеленского и Трампа так удивила его – она была "совсем непохожа на Трампа".

Психологический портрет Трампа

Рассказывая об этом, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом за минуту обрисовал точный психологический портрет нынешнего американского лидера.

"Самым большим сюрпризом (в конце февраля 2025 года, – OBOZ.UA) на международной арене была встреча Трампа с Зеленским. Это было так не похоже на Трампа – он не любит конфликтов и ссор с глазу на глаз... Он имеет глубокое желание найти общий язык", – рассказал Ньюсом и подтвердил, что настоящим инициатором спора был именно вице-президент Вэнс.

"Понять его означает увидеть, что он хочет нравиться, быть заинтересованным, шутить. Но им также легко манипулировать, и это – настоящее беспокойство во внешней политике", – отметил Ньюсом.

Причем это поняли и в Пекине, и в Москве, китайский и российский диктаторы действительно ловко манипулируют Трампом, считает губернатор Калифорнии.

"Главное – внимание. Трампу безразлично, он хам, или герой, главное, что именно он – звезда. Он не будет сидеть сложа руки и не будет смотреть праймериз без него. Это "Ученик 2.0". – объяснил политик.

Кто такой Ньюсом

Гэвин Кристофер Ньюсом – губернатор Калифорнии с января 2019 года, ранее – вице-губернатор Калифорнии и мэр Сан-Франциско. Член Демократической партии.

Ньюсом не только одним из первых американцев публично осудил российское вторжение 2022 года. Он, как губернатор штата Калифорния, начал сразу оказывать гуманитарную помощь украинцам.

Губернатор Калифорнии уже давно рассматривается как альтернатива Трампу на предстоящих выборах, наиболее популярный кандидат от демократов, чему способствует его регулярная и активная критика администрации Трампа.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп заявил, что урегулирование российской войны против Украины является одним из его ключевых приоритетов. При этом он признал, что иногда возлагает ответственность на одну сторону, иногда – на другую, однако убежден, что договоренности в конце концов возможны.

Также Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов, но его предшественник Джо Байден бесплатно отдал значительную часть американского оружия Украине и что этой полномасштабной войны вообще не было бы, если бы он был президентом в то время.

