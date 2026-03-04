Операцию против Ирана планировали на середину 2026 года: в Израиле назвали причину ускорения

Операцию против Ирана Израиль изначально планировал провести в середине 2026 года, однако из-за новых обстоятельств ее перенесли на февраль. Причиной стали изменения в оперативной ситуации, разведывательные данные и внутренние события в самом Иране.

Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на заявление министра обороны Израиля Исраэль Кац.

Во время визита в разведывательное управление Армии обороны Израиля Кац заявил, что изначально военную кампанию против Ирана планировали на середину года. В то же время, по его словам, "возникла необходимость перенести все на февраль" из-за "развития событий и обстоятельств", среди которых — многонедельные антиправительственные протесты в Иране.

Министр обороны отметил значительный вклад разведки, которая, по его словам, ежедневно и ежечасно предоставляла обновленную информацию.

Именно работа разведывательного управления, как отметил Кац, позволила скоординировать действия с Соединенными Штатами и обеспечить "фантастический начальный удар и дальнейшие операции".

В свою очередь руководитель разведывательного управления ЦАХАЛ генерал-майор Шломи Биндер отметил, что подразделение работает круглосуточно, предоставляя предупреждения и оперативную информацию на разных направлениях, пока продолжается кампания против Ирана. По его словам, тысячи сотрудников привлечены к поддержке принятия решений и обеспечению "победы над врагом".

Атаки на Иран начались после разговора Трампа и Нетаньяху

Ключевым моментом, который начал войну с Ираном, стал телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом 23 февраля. Нетаньяху сообщил Трампу потрясающую новость – верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его главные советники должны встретиться в одном месте в Тегеране утром субботы, 28 февраля. Глава израильского правительства сказал, что это идеальный момент для удара.

Этот звонок был частью нескольких месяцев интенсивной координации между Тель-Авивом и Вашингтоном. Проверка ЦРУ, проведенная по указанию Трампа, подтвердила информацию о Хаменеи.

Первоначальный план предусматривал удар в конце марта или в начале апреля, но Нетаньяху настаивал на ускорении действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что оборона Ирана прорвана и анонсировали расширение операции вглубь страны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что после установления локального преимущества в воздухе американские силы переходят к новой фазе ударов.

