"Иранский режим создает угрозы всем": Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем востоке и в регионе Залива, обсудив вызовы для Украины и партнеров. Основное внимание уделили угрозам, которые создает Иранский режим, и возможностям Украины помочь стабилизировать ситуацию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале. По словам Зеленского, Иранский режим создает очевидные угрозы всем государствам региона и глобальной стабильности. Ни одна страна рядом с Ираном не может чувствовать себя в безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что в последние дни имел разговоры с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Бахрейна. Кроме этого, планируются переговоры с Кувейтом и другими государствами региона.

"Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны – такие же "Шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру в течение лет этой войны. Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру", – отметил глава государства.

По словам президента, Украина готова оказать помощь в защите гражданских и стабилизации ситуации. Министр иностранных дел, военное командование и Секретарь СНБО получили поручение подготовить варианты поддержки для партнеров таким образом, чтобы это не ослабило обороноспособность Украины.

"Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе", – подытожил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива на фоне обострения из-за иранских ракет и дронов.

Также OBOZ.UA сообщал, глава государства заявил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

