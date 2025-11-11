Важко спрогнозувати, що станеться через три роки.

Можливо, сильні світу цього зійдуть з політичної арени, а дехто з них опиниться на лаві підсудних у Гаазі.

А можливо, Трамп за прикладом путіна обнулить конституцію чи просто захоче, як Сі Цзіньпін, втретє піти у президенти. Всі ці його баєчки про ймовірного наступника Венса чи Рубіо - для довірливого виборця.

Тому з таким азартом Трамп накинувся на Мамдані, який став мером Нью-Йорка, закликавши голосувати за іншого демократа, а не республіканця, бо побачив у ньому загрозу для свого майбутнього президентства. І даремно, бо популіст-антисеміт-комуніст, як характеризують цього представника демократів, навряд чи зможе через брак коштів виконати свої фантастичні обіцянки і "здується" в очах електорату, як Трамп за рік свого правління.

А колишні керівники демократів побачили загрозу Трампа для Америки й активізували свою діяльність всупереч негласному табу про мовчання після відставки. Так, Обама відверто підтримав деяких кандидатів від демократів на різні посади на цьогорічних виборах, а Байден, якому прогнозували швидку смерть, виступив проти Трампа, повторивши майже ті ж лайливі слова, що і нинішній президент говорив на його адресу.

І на цьому тлі американські засоби масової інформації все частіше згадують Гевіна Ньюсома. У кулуарах йому відведена роль кандидата на президентські вибори 2028 року від демократів.

Ньюсом - нинішній губернатор Каліфорнії. Йому 58 років - дитячий вік для американських президентів. Відомий як політик, ресторатор, бізнесмен, телеведучий та ще й письменник. Має здебільшого ірландське коріння. Коли був мером Сан-Франциско, підтримував одностатеві шлюби і виступав за легалізацію марихуани. Він католик, вдруге одружений, має четверо дітей.

Ньюсом публічно засудив російське вторгнення. Як губернатор, надавав гуманітарну допомогу українцям. Його електорат підтримує надання допомоги Україні і захист нашої держави військами НАТО і США.

Будемо сподіватися, що популісти Трамп і Мамдані через три роки вже не користуватимуться симпатіями американських виборців.