"Его предположения оказались ошибочными": экс-глава ЦРУ рассказал об одержимости Путина Украиной. Видео

Накануне полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин был одержим Украиной. Он считал, что армия РФ была настолько модернизирована, что легко сможет разгромить украинскую, а наша страна слабая и раздробленна.

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Однако эти его предположения оказались крайне ошибочными. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс.

Напомним: в ноябре 2021 года американская разведка в течение нескольких недель фиксировала сигналы о том, что Путин мог планировать вторжение в Украину. Тогдашний президент США Джо Байден отправил Бернса предупредить Путина, что экономические и политические последствия этого вторжения будут катастрофическими. Как писали СМИ, диктатор в телефонном разговоре проигнорировал его и продолжил высказывать свои собственные тезисы.

По словам Бернса, Путин даже не попытался сказать: "Вот опять, ЦРУ снова ошиблось". Наоборот, месседж диктатора был таким: "Ну, и что вы с этим собираетесь делать?".

По мнению экс-главы ЦРУ, вряд ли разговорами можно было как-то изменить тогдашнюю фиксацию Путина на Украине. Глава РФ убедил себя, что у него есть "окно возможностей", пока США приходят в себя после коронавируса и вывода войск из Афганистана.

"Он чувствовал, что модернизировал российскую армию настолько, что она легко одолеет украинцев. По моему опыту, он всегда считал, что Украина не является настоящей страной, как он мне говорил", – сказал Бернс.

Он отметил, что Путин относился к нему как к "особенно тупому школьнику, который не понимает, что Украина слабая и раздробленная". Бернс же еще до 24 февраля 2022 года считал, что украинцы в случае полномасштабной агрессии со стороны РФ будут оказывать сильное сопротивление, и он не ошибся.

Как сообщал OBOZ.UA, во время празднования Дня России 12 июня российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ряд заявлений о военной мощи РФ. В то же время он признал некоторые неудачи российской армии на поле боя за последние месяцы. Вместе с тем диктатор отказывается признавать масштабы вызовов, стоящих перед государством-агрессором, и, похоже, не собирается заканчивать войну.

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