'Эффективное противодействие войне': Зеленский – о санкциях против России, новой контрактной основе службы и эвакуации раненых. Видео

Готовим Ставку и некоторые другие форматы с военными, с министром обороны, с командой Офиса по итогам поездки в Донецкую область, в Днепровскую область на этой неделе. Были вопросы от бригад по решениям, которые работают, к сожалению, не полностью.

Об этом шла речь в традиционном обращении президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, были также и отзывы комбатов по поставкам оружия и программ поддержки.

"Мы будем увеличивать финансирование бригадам, будем увеличивать финансирование корпусам, которые на первой линии, в наиболее горячих боях", – подчеркнул президент.

Также, по его словам, чиновники должны увеличить возможности военных покупать необходимую технику, оборудование, компоненты.

"Много, в частности, вопросов по списанию имущества. Мы все должны урегулировать. Говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии – все это прорабатывается, и должны быть четкие детали для наших воинов", – рассказал Зеленский.

О чем еще говорил президент в своем обращении

– Важно также отметить и наши подразделения, наших воинов, которые делают действительно новаторские вещи и в боях, и в спасении раненых.

– Я благодарен всем действительно неравнодушным нашим людям, которые делают абсолютно все возможное, чтобы защищать украинские позиции, уничтожать оккупанта и спасать наших людей после ранений.

– Сегодня есть наши новые санкции – пакет против российской деятельности в Арктике. Это для России – очень прибыльное дело: значительную часть ресурсов, которые враг продает ежегодно, они добывают именно на тех землях, в тех акваториях, которые находятся в Арктике.

– Речь идет о десятках миллиардов долларов ежегодно. Мы работаем с партнерами, чтобы так же как по танкерному флоту, так же как по российским нефтяным компаниям, – чтобы партнеры работали и против всего того объема ресурсов, которые россияне продают из Арктики. Это справедливо. Любой способ ограничить российские доходы – это эффективное противодействие войне.

– Также мы синхронизировали 19-й пакет санкций Евросоюза, как я и обещал, в нашей юрисдикции, важно, чтобы так же это сделали другие страны Европы, которые за пределами ЕС, в частности Норвегия, Швейцария, Великобритания. Партнеры нас слышат – принимают наши предложения.

– В целом у нас очень неплохая координация в санкционной работе, поэтому будем и дальше расширять давление на Россию за эту войну. Также я поручил готовить новые наши решения СНБО Украины против российского производства оружия, против их схем обхода санкций, против российской пропаганды и также против лиц с украинским гражданством, против коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны. Деятельность таких лиц должна быть заблокирована.

– На днях чрезвычайно хорошо отличились ребята из нашего 1-го отдельного медицинского батальона, которые занимаются эвакуацией раненых на востоке нашего государства. Военные провели фактически уникальную операцию для спасения раненого – с помощью наземного комплекса.

– Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог – и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена. Спасибо за это! Сегодня я подписал указ о награждении участников операции государственными наградами.

– Мы будем масштабировать всю именно такую технологическую основу нашей армии – больше наземных комплексов, которые работают на фронте, больше дронов – всех типов дронов, больше поставки современных решений, которые помогают достичь результатов в бою, в обеспечении боевых наших подразделений, также в эвакуации наших раненых воинов.

– И еще одно. Готовим договоренности с европейскими партнерами о новых наших возможностях в защите, в активных действиях. В ближайшие недели – в ноябре – мы должны это финализировать. Будут новые пакеты поддержки для Украины. И еще – важное соглашение для наших военных возможностей.

Напомним, что в четверг, 6 ноября, президент Владимир Зеленский подписал несколько решений о санкциях против России. В частности, Украина присоединяется к 19-му пакету санкций ЕС. Также вводятся собственные санкции против арктических добытчиков, готовятся новые меры против пропаганды и коллаборационистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в конце октября ввел в действие решение СНБО о санкциях против 24 физических лиц и 31 компании из России, Китая и Ирана. В черный список попали пророссийские пропагандисты и компании, которые поддерживают ВПК России.

