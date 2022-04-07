Дуда назвал действия оккупантов в Буче геноцидом украинцев

Польский президент Анджей Дуда признал, что действия российских войск в Украине можно охарактеризовать как геноцид. Особенно после кадров из Бучи Киевской области, которые облетели весь мир.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN. Он отметил, что гибель гражданских больше всего свидетельствует о цели российского вторжения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тот факт, что гибнут мирные жители лучше всего показывает, какая целью вторжения – уничтожение украинской нации", – сказал Дуда.

Президент Польши также обратил внимание на статью пропагандистов, которая показывает, что Россия искала ложный предлог для того, чтобы устроить резню.

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Напомним, что ранее российские пропагандисты выдали статью "Что Россия должна сделать с Украиной", в которой открыто говорилось о необходимости истребления украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявил, что Украина не должна искать компромисс с Россией любой ценой. Он отметил, что стране нужно в первую очередь оружие.