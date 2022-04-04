Дуда заявил, что Украине не нужно искать компромисс с РФ любой ценой: необходимо оружие, оружие и еще раз оружие

Украина не должна в отношениях с РФ искать компромисс любой ценой. Для защиты от агрессора стране в первую очередь нужно вооружение.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. В своем Twitter он написал, что "преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены".

Таким образом он отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче на Киевщине. По мнению Дуды, Киеву не следует идти на компромиссы с Кремлей "любой ценой".

"Снимки из Бучи опровергают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – заявил Анджей Дуда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Польши заявили, что резня, которую оккупанты устроили в Буче под Киевом, сопоставима с преступлениями сталинского и нацистского режимов. Польские дипломаты пообещали сделать все, чтобы виновные понесли наказание.

Напомним, ранее в Буче похоронили 340 мирных жителей. Столько тел было найдено в городе после освобождения от вражеских войск, однако работы еще не закончены.

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