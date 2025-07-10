Дуда дал последнее интервью на посту президента: раскритиковал Украину и западных союзников

Польша в отношениях с Украиной должна была больше заботиться о собственных интересах и более решительно отстаивать свою позицию. Так же в этих вопросах республика должна была вести себя с другими союзниками, считает действующий президент Польши Анджей Дуда.

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Об этом он много говорил в последнем на посту интервью для Otwarta Konserwa. Дуда намекнул, что ни Украина, ни союзники не уважают Польшу.

"Я считаю, что были вопросы, где мы могли бы немного показать, что нас не следует обходить стороной или игнорировать. Но мы этого не делали. И это была ошибка. Теперь кажется, что украинцы, как и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали – это их. Но это не их, это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и прощаемся", – сказал он, намекая на военную помощь Украине.

Такая помощь из других стран сначала попадает именно в аэропорт Жешува, и уже оттуда направляется автомагистралями в Украину. По словам Дуды, Польша могла бы закрыть эту логистику, ссылаясь на формальный повод – например, ремонт – но пытаясь таким образом достичь уважения.

"Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте (помощь) в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", – сказал он в адрес союзников.

Объясняя эти слова, Дуда сказал, что ранее Польшу не пригласили "в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию". Какие именно органы решали этот вопрос, он не пояснил, отметив лишь, что "это был скандал".

На самом деле логистика через территорию Польши была согласована на первом заседании стран-партнеров в формате "Рамштайн"; поляки присутствовали на нем.

Так или иначе, но Дуда из-за такого "неуважения", по его словам, даже заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Причем он так сделал, потому что "об этом нет смысла говорить с Украиной", а "надо иметь смелость говорить о с немцами, американцами".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Украины Владимир Зеленский наградил Анджея Дуду орденом Свободы. Награда выдана за "выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности".

Отметим, что президентские полномочия Дуды закончатся 6 августа. На посту его должен заменить победитель выборов Кароль Навроцкий, который выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО.

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