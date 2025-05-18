В Польше стартовали выборы президента: кто претендует на главный пост страны

В Польше утром в воскресенье, 18 мая, начался стартовал первый тур выборов президента страны. Избиратели выбирают из 13 кандидатов, но, по прогнозам, основная борьба развернется между тремя, которые имеют разное видение относительно внутренней политики и поддержки Украины.

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Это Рафал Тшасковский, Кароль Навроцкий и Славомир Менцен. Сейчас уже очевидно, что победитель этой избирательной гонки определится после второго тура, который состоится 1 июня. Подробно о кандидатах, их шансах на победу и других подробностях избирательного процесса читайте в материале OBOZ.UA.

Польша выбирает своего шестого президента

На выборах 2025 года определится шестой президент в истории демократической Польши. С 1990 года президентами Третьей Речи Посполитой были Лех Валенса, Александр Квасьневский (две каденции), Лех Качиньский (погиб в 2010 году в авиакатастрофе в российском Смоленске), Бронислав Коморовский, а также действующий глава государства Анджей Дуда, вторая каденция которого завершится 5 августа.

Выборы президента в Польше проводятся каждые пять лет. Сейчас около 29 млн человек смогут проголосовать на около 33 тыс. избирательных участков на территории страны и за рубежом.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 21 часа (с восьми утра до десяти вечера по Киеву).

Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, 1 июня будет проведен второй тур выборов с участием двух претендентов с наивысшей поддержкой по итогам первого тура.

За рубежом развернуто более 500 избирательных участков. Но в Украине проголосовать нельзя - в Министерстве иностранных дел Польши объяснили, что в условиях войны не могут организовать голосование, которое будет гарантировать безопасность и транспарентность.

Избранный президент должен принять присягу до 6 августа, когда закончатся полномочия Дуды.

Что известно о кандидатах в президенты Польши

За пост президента Польши 2025 года борется рекордное количество кандидатов - 13 человек (такое же было только в 1995 году) в возрасте от 38 до 76 лет.

Среди них - шестеро законодателей (депутаты Сейма, Европарламента, сенатор), двое представителей местного самоуправления, двое журналистов, двое преподавателей вузов, историк.

Выдвигаться в президенты могут граждане Польши, не моложе 35 лет и не лишенные избирательных прав, которые собрали не менее 100 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.

На президентских выборах 2025 года зарегистрированы следующие кандидаты:

- Рафал Тшасковский ("Гражданская коалиция");

- Кароль Навроцкий (беспартийный, при поддержке партии "Право и справедливость");

- Славомир Менцен ("Конфедерация");

- Магдалена Беят (беспартийная, при поддержке "Новые левые" и "Польской социалистической партии");

- Шимон Головня ("Польша 2050");

- Артур Бартошевич (беспартийный);

- Гжегож Браун ("Конфедерация Польской Короны");

- Марек Якубяк ("Кукиз15", "Федерация за Республику");

- Мацей Мацяк (беспартийный);

- Иоанна Сенишин (беспартийная);

- Кшиштоф Становский (беспартийный);

- Марек Вох (беспартийный);

- Адриан Зандберг (партия "Вместе").

Кто имеет шансы на победу

По данным опроса, проведенного United Surveys для Wirtualna Polska 13-15 мая, ни один из кандидатов не наберет более 50% поддержки в первом туре.

Больше всего шансов выйти во второй тур имеют мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 31,5% поддержки. Он баллотируется в президенты от либеральной Гражданской коалиции премьера Дональда Туска.

Также среди лидеров предвыборной гонки - Кароль Навроцкий с 26,6%, формально независимый кандидат, которого поддерживает правоконсервативная партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Он возглавляет Институт национальной памяти Польши.

Третье место, по данным соцопроса, имеет Славомир Менцен с 11,7% поддержки.

Результаты экзитполов должны объявить сразу после закрытия избирательных участков. Официальные результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.