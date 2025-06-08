В Польше распространили фейк о Волынской трагедии: в Минкультуры Украины отреагировали

Информация о якобы решении Министерства культуры и стратегических коммуникаций приостановить поисковые и эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине не соответствует действительности. Соответствующий "документ" за подписью главы ведомства Николая Точицкого является фейком.

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Об этом в Facebook сообщил сам Николай Точицкий. Министр показал фейковый "документ" и отметил, что полевые работы в Пужникаж не приостановили, а завершили еще 10 мая 2025 года.

"Социальными сетями и среди польской аудитории распространяется информация о якобы решении приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области. Эта информация, которая изложена в письме якобы за моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей", – отметил Точицкий.

По его словам, в Минкульте ждут оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также его руководительницы Анны Врублевской.

"Польская сторона назвала процесс (поисковых и эксгумационных робот) историческим и дипломатическим прорывом. Подчеркиваю: мы есть и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем в дальнейшем достойно чтить память украинцев и поляков", – добавил глава министерства культуры.

Министерство культуры Польши и Анна Врублевская еще не отреагировали ни на фейк, ни на комментарий Точицкого. Однако в Польше отреагировала "Королевская канцелярия по международным делам" – интернет-сообщество, позиционирующее себя проводником "альтернативной польской внешней политики".

"Мы принимаем во внимание заявления Министерства культуры Украины относительно якобы фейковых документов. Но напоминаем: поляки хорошо знают, как работает российская пропаганда и так же хорошо знаем, как действуют украинские институты. Если Украина действительно хочет быть партнером Польши, а не только получателем помощи, она должна осознать, что историческая правда – не нападение, а условие примирения. Поэтому простого отрицания "фейков" недостаточно. Необходимы четкие гарантии продолжения эксгумаций, доступ к местам захоронений и т.д.", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 5 мая, то есть за неделю до конца полевого этапа украинско-польской экспедиции в Пужниках на Тернопольщине, были найдены останки не менее 30 человек, из них более 20 – эксгумированы.

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