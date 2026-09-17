"Должны понимать, чем рискуют": Сикорский ответил на угрозы России уничтожить Польшу за 2-3 дня и упомянул Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на угрозы России "уничтожить Польшу за 2–3 дня". Он заявил, что такие слова слышат уже 20 лет, а кремлевские пропагандисты повторяют их непрерывно.

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Слова главы польского МИД в эфире Польского радио привело издание Polsatnews. Сикорский также отметил, что Россия должна осознавать соотношение сил и понимать, чем рискует, угрожая Польше.

Что известно

Сикорский отметил, что в России должны понимать, чем рискуют, угрожая Польше.

"Советские товарищи, а теперь россияне, должны осознавать соотношение сил. Они также должны понимать, чем рискуют, когда угрожают нам", – заявил Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

Таким образом Сикорский отреагировал на слова советника Путина Николая Патрушева, который угрожал, что "если Польша предпримет военные действия против России, польское государство перестанет существовать в течение двух-трех дней".

Радослав Сикорский отметил, что угрозы от российских генералов о ядерной войне они слышат уже 20 лет, а кремлевские пропагандисты вообще делают это непрерывно.

Также Сикорский отметил, что хотя Россия и имеет преимущество в применении ядерного оружия, но, как показала российско-украинская война, этим преимуществом трудно воспользоваться.

"Это сфера, в которой у России есть преимущество, но, как она показала на примере Украины, этим преимуществом трудно воспользоваться. Если бы Россия могла завершить эту войну ядерным шантажом, она бы уже это сделала", – сказал министр.

Что предшествовало

Помощник и давний соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев пригрозил Польше, что в случае прямого военного конфликта она исчезнет как государство "за два-три дня". В России подчеркнули, что уверены в своей победе, ведь Москва задействует весь свой боевой потенциал.

"Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, видимо, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна задействует весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит своё существование за два-три дня", – заверил он.

Слова Патрушева стали ответом на предыдущее заявление министра иностранных дел Польши. Сикорский во время конференции YES в Киеве заявил, что если Россия решит напасть на НАТО, польские военные вместе с союзниками будут иметь существенное преимущество над агрессором. В частности, одним из главных преимуществ западных сил является значительно более мощная авиация, поэтому это позволило бы союзникам нанести России быстрое и серьёзное поражение.

"У России нет никаких шансов победить нас", – подчеркнул глава МИД Польши.

Также Патрушев не забыл упомянуть и Украину, подчеркнув, что на фронте Россия якобы "не использует весь свой потенциал".

"Глава польской дипломатии явно любительски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что во время "специальной военной операции" российские вооруженные силы не используют свой полный потенциал", – прокомментировал советник российского диктатора Владимира Путина.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже имеющиеся физические барьеры и будет включать, в частности, средства мониторинга и детекторы движения.

Также мы писали о том, что в июне Польша ввела временные ограничения на полеты в районах вблизи границ с Украиной и Беларусью. Меры действовали из соображений безопасности государства и не распространялись на пассажирскую авиацию.

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