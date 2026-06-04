Польша закрывает небо у границ с Украиной и Беларусью: сколько будут действовать ограничения

Польша вводит новые ограничения в воздушном пространстве на востоке страны. Решение касается регионов вблизи границ с Украиной и Беларусью.

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Цель мер – усиление национальной безопасности. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

В восточной части Польши временно вводятся ограничения на полеты вдоль границ с Беларусью и Украиной. Решение принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в связи с необходимостью обеспечения безопасности государства.

Согласно официальной информации, ограничения будут действовать с 10 июня по 9 сентября 2026 года. Они охватывают значительную часть приграничной территории на востоке страны.

В Польском агентстве аэронавигационного обслуживания уточнили, что введенные меры не касаются пассажирской авиации. Регулярные коммерческие рейсы продолжат выполняться без изменений в маршрутах.

В то же время ограничения не распространяются на гражданские воздушные суда, осуществляющие полеты на высоте более трех километров. Таким образом, часть воздушного движения останется разрешенной при установленных условиях.

Согласно обнародованным схемам, зона действия новых правил охватывает весь участок польской границы с Украиной и Беларусью, что фактически создает широкую ограничительную воздушную полосу в приграничных регионах.

Причины введения ограничений официально подробно не раскрываются. В то же время польская сторона связывает это решение с усилением мер безопасности на фоне ситуации на восточной границе страны.

Ожидается, что контроль за соблюдением новых правил будут осуществлять соответствующие авиационные и военные структуры Польши в течение всего периода действия ограничений.

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