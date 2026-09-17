Польша оснастит электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной: что известно

Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже существующие физические барьеры и будет включать, в частности, средства мониторинга и детекторы движения.

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О запланированных инвестициях рассказала заместитель главного коменданта Пограничной службы Польши бригадный генерал Виолета Горжковская, сообщает Польское радио. По её словам, речь идёт о двух участках границы общей протяжённостью 112 км.

Где установят электронную систему

Первый проект предусматривает оборудование 69 км границы в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы Польши. Еще 43 км сухопутного участка с Украиной планируется защитить в зоне ответственности Бещадского отдела.

Горжковская назвала эти проекты ближайшими планами польской Пограничной службы. Новая система должна работать в сочетании с физическими барьерами и усилить возможности наблюдения за границей.

Что планируется на границах с Россией и Беларусью

Кроме того, Польша намерена расширить системы защиты, которые уже действуют на границах с Россией и Беларусью. В частности, речь идет об установке наблюдательных башен, которые будут оснащены оптико-электронными системами.

На границе с Беларусью также планируется установить средства для обнаружения беспилотников. По словам Горжковской, эти меры должны стать частью дальнейшего усиления технической защиты польских границ.

Средства на инвестиции для усиления защиты обоих направлений выделил Европейский Союз. В то же время польская Пограничная служба не смогла провести часть запланированных закупок из-за вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон, касающийся использования средств из программы SAFE.

По словам Горжковской, из-за этого служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 млрд злотых. В этот перечень, в частности, входили бронированные автомобили и пулеметы.

Напомним, Польша приступила к обустройству укреплений и наблюдательных постов у границы с Украиной в рамках проекта "Восточный щит". Работы ведутся, в частности, вблизи Дорогуска, Медицы и Корчовой, где создают инженерную инфраструктуру для усиления охраны границы.

Как писал OBOZ.UA, в июне Польша ввела временные ограничения на полеты в районах вблизи границ с Украиной и Беларусью. Меры действовали из соображений безопасности государства и не распространялись на пассажирскую авиацию.

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