'Должны быть готовы все': Зеленский посетил Конгресс местных и региональных советов и озвучил ключевые вызовы. Фото и видео

В Кропивницком прошло новое заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Основными темами новой встречи были возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовка наибольшего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе.

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Заседание посетил президент Украины Владимир Зеленский. Также, как рассказал глава государства, на мероприятии докладывал командующий Вооруженными силами Александр Сырский. Во время заседания Конгресса они назвали ключевые вызовы, стоящие перед страной.

По внешним вопросам президент отдельно выделил вопросы пути Украины в Европу.

"Нужно воспользоваться всеми преимуществами, которые дает процесс евроинтеграции. И это работа на уровне политического лидерства, на уровне государственных институций и также на уровне каждой громады, потому что всем в Украине нужно должное взаимодействие с Евросоюзом", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Сырский доложил о ситуации на наиболее горячих, на Покровском и Торецком направлениях и отдельно о "ситуации в пограничной полосе" на Сумщине.

"Для создания зоны безопасности, прекращения обстрелов с территории РФ и опережения врага Силы обороны совершают наступление в Курской области", – отметил командующий ВСУ.

По другим вопросам – премьер Украины Денис Шмигаль проинформировал о подготовке энергетической системы к зиме, и рассказал о выделении дополнительных средств и усилении защиты энергообъектов от российских атак.

Особое внимание глава правительства уделил инвентаризации сельскохозяйственных угодий. Он отметил, что в настоящее время 23% земель не внесены в кадастр, поэтому правительство создало меморандум для ускорения этого процесса.

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала о реализации проектов по развитию альтернативных источников энергии. По ее словам, "ожидается значительный рост количества термомодернизированных зданий и построенных солнечных электростанций".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине был создан Конгресс местных и региональных властей при президенте еще до полномасштабного вторжения – как отмечалось, "для установления качественно новых отношений между центральными и местными властями".

В последний раз Конгресс местных и региональных властей собирался месяц назад. На нем главной темой была энергетика. В частности, власти рассказывали о программах по энергогенерации, децентрализации энергетики и увеличении мощностей.

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