'Должна быть гарантия, что Путин не нападет в третий раз': однопартиец Трампа не исключает, что Украина станет членом НАТО. Видео

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что завершение войны России против Украины возможно только при условии предоставления четких гарантий безопасности – в частности таких, которые сделают невозможным новую агрессию со стороны Кремля. Одним из вариантов он назвал автоматическое приобретение Украиной членства в НАТО в случае еще одного вторжения со стороны России.

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Об этом он заявил во время интервью Credit Suisse. По его словам, одним из таких сдерживающих факторов может стать автоматическое присоединение Украины к НАТО в случае нового нападения.

"Невозможно завершить эту войну достойным образом без гарантии того, что не будет третьего вторжения. Должен быть четкий сигнал Путину, что еще одна агрессия против Украины будет иметь последствия", – заявил американский политик.

По его словам, на территории Украины присутствуют европейские силы, которые уже стали частью более широкой системы безопасности, и США заинтересованы в поддержке этой архитектуры.

"Мы продолжаем вооружать украинцев, чтобы они могли защищать себя. Это, пожалуй, самая эффективная армия в Европе сегодня", – добавил он.

Грэм также признал, что некоторые европейские страны пока скептически относятся к идее вступления Украины в НАТО. Однако он напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности озвучил инициативу: в случае еще одного вторжения России членство Украины в Альянсе должно приобрести автоматический характер.

"Я согласен на прекращение войны без вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. Но если Россия пойдет на новое плановое вторжение - это должно автоматически активировать вступление Украины в НАТО", – подчеркнул сенатор.

Таким образом, Грэм предлагает создать для России сдерживающий механизм, который не только укрепит украинскую безопасность, но и сделает невозможным повторение сценария 2014 и 2022 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день единогласного принятия решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. Ведь у всех участников разнятся видение и подходы в соответствующем вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он также добавил, что во время его визита в Москву перед поездкой в Украину этот вопрос не обсуждался с россиянами.

До этого, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что Украина уверенно движется к вступлению в НАТО и этот процесс является "необратимым". Также он добавил, что Германия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе, а также ее евроатлантический курс.

Еще раньше временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич отмечал, что в Польше поддерживают вступление Украины в НАТО и Европейский Союз, ведь считают, что это в интересах Варшавы.

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