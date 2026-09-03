«Для него это уже личный вопрос»: Шарп объяснил, почему Путин не согласится на прекращение войны по линии фронта

Давид Шарп объяснил, почему российский диктатор Путин, вероятно, не согласится на прекращение войны по нынешней линии соприкосновения. Израильский военный обозреватель отметил, что для главы Кремля захват Донецкой области стал личным делом.

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Об этом Шарп рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он также оценил предложенный Украиной, США и Европейским союзом план прекращения огня, который предусматривает симметричный отвод войск и создание буферной зоны под контролем третьей стороны.

Готовность Москвы

По словам Шарпа, реализация такого плана с практической точки зрения возможна, но только при условии, что Путин согласится на него. В то же время обозреватель не видит признаков того, что российский президент в настоящее время готов принять предложенный формат.

"Это практически осуществимо при одном особом условии – если Путин готов согласиться на этот план. Конечно, это может оказаться неожиданностью, но пока я не вижу никаких признаков и причин для того, чтобы он был готов к этому плану именно сейчас", – сказал Шарп.

Он отметил, что, с его точки зрения, Путин до сих пор не выполнил минимальную задачу, которую ставил перед собой в отношении захвата украинских территорий.

"Путин, как я это вижу со своей точки зрения в плане захвата территории, своей минимальной задачи не выполнил. Для него захват Донецкой области и, попутно, каких-то других территорий – это уже личный вопрос", – подчеркнул военный обозреватель.

Цели Кремля

Шарп обратил внимание, что прекращение боевых действий на нынешней линии соприкосновения и отвод войск не соответствуют тому плану, ради которого, по его словам, Путин начинал войну.

"Как он ответит своим гражданам на вопрос, зачем он воевал пять лет? Ты определил захват Донбасса как одну из конкретных целей, за пять лет ты этого не сделал и просто взял и остановился?" – отметил он.

По словам обозревателя, если бы Путин не верил в возможность захвата Донецкой области, то, вероятно, мог бы остановиться. Однако, по мнению Шарпа, сейчас проблема заключается в том, чтобы заставить российского президента поверить, что достичь этой цели он не сможет.

"Пока что это не удалось военным путем, а американцам и Западу не удалось дипломатическим путем", – сказал Шарп.

Военные обещания

Обозреватель добавил, что планы по прекращению войны могут быть представлены, однако если они не устроят Путина, Россия продолжит боевые действия.

"Судя по всему, его военные обещают ему захват Донецкой области где-то в 2027 году, и пока он не чувствует, что не может себе позволить ждать столько времени", – отметил Шарп.

В то же время он подчеркнул, что в случае согласия обеих сторон на предложенный формат реализовать его было бы возможно.

"А если он примет этот план, то, конечно, когда обе стороны заинтересованы в реализации определенного плана, нет причин, почему бы его не реализовать. Но вопрос в том, хотят ли они этого, и пока что в отношении Москвы у меня очень большие сомнения", – подытожил военный обозреватель.

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