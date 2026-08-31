Бессент встретился с российской делегацией: обсудили план Трампа по прекращению войны в Украине

31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов России Антоном Силуановым в кулуарах встречи "Группы двадцати" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсудили возможное урегулирование войны России против Украины, а Бессент продвигал 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа.

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О встрече сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс. Он написал в соцсети, что Бессент "прямо сейчас" встречается с российским министром финансов и продвигает мирный план Трампа по Украине.

Переговоры в рамках "Группы двадцати"

Встреча Бессента и Силуанова не была заранее анонсирована. По данным Kyiv Independent, украинский чиновник заявил, что Киев ничего не знает об этой встрече.

По информации американских СМИ, в ходе переговоров стороны также обсуждали вопросы экономического роста. При этом конкретная повестка дня встречи публично не раскрывалась. Официальных подробных сообщений от американской или российской стороны на момент появления информации о переговорах не было.

Что обсуждали

По сообщению Fox Business, основной темой стало 28-пунктное мирное предложение Трампа по прекращению войны в Украине. Бессент представлял позицию американской администрации во время встречи с российским коллегой.

Встреча состоялась в кулуарах заседания министров финансов и руководителей центральных банков стран "Группы двадцати" в Эшвилле. Россию на мероприятии представляет Антон Силуанов.

В то же время остается неясным, идет ли речь именно о той версии мирного плана, о которой ранее говорили в контексте переговоров США, Украины и европейских партнеров. Kyiv Independent отмечает, что первоначальный 28-пунктный вариант плана впоследствии был пересмотрен и сокращен до 20 пунктов, однако переговорный процесс зашел в тупик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планировал отдать российскому диктатору Путину часть украинских территорий, в частности, даже те, которые не были оккупированы. Обе стороны были в шаге от заключения соглашения во время встречи на Аляске в августе 2025 года. Однако подписать документ не удалось из-за вмешательства европейских лидеров.

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