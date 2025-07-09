Дипломатические возможности для завершения войны в Украине закончились, – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытки остановить войну в Украине дипломатическим путем пока исчерпаны. Он пообещал Киеву неизменную поддержку со стороны Германии.

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Такое заявление он сделал, выступая в Бундестаге во время обсуждения государственного бюджета. Об этом сообщает Tagesschau и Wiwo.

Мерц отметил, что война России против Украины не оставляет пространства для дипломатии. По его словам, когда авторитарный режим открыто ставит под сомнение право целого государства на существование и стремится уничтожить политическую свободу в Европе – молчать нельзя.

"Дипломатические средства исчерпываются, когда преступный режим использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право существования целой страны, и намерен уничтожить политическую свободу по всему европейскому континенту", – сказал Мерц.

Он также упомянул о массированных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине, которые Россия нанесла в ночь на 9 июля, назвав это очередным доказательством террористической тактики Кремля.

Канцлер пообещал, что Германия не оставит Украину без помощи. Он признал, что даже в самом немецком парламенте есть те, кто выступает против поддержки – как среди левых, так и среди правых, ориентированных на Москву. Но это, по его словам, не повлияет на курс правительства.

"Германия продолжит поддерживать Украину – даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых здесь, в Палате представителей", – резюмировал канцлер ФРГ.

Напомним, новое немецкое правительство прекратило публиковать информацию о поставках оружия Украине. Официально это делается для того, чтобы "держать Путина в неизвестности". Впрочем, критики утверждают, что это делается для того, чтобы избежать необходимости оправдывать общественности пропущенные или задержанные поставки.

Как сообщал OBOZ.UA, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что немецкое правительство не планирует передавать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Возможность поставки Киеву этого вооружения Берлин сейчас не рассматривает.

Впрочем, недавно снова стало известно о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возможности поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, этот вариант был и остается на столе.

Он добавил, что Германия больше публично не будет объявлять, какое именно оружие передает Украине – "чтобы у Путина была определенная неопределенность относительно того, что мы делаем в военном плане".

Напомним, ранее Мерц призвал пересмотреть миротворческую работу с Россией. Для немецкого канцлера очевидно то, чего часть западных политиков до сих пор не осознала: "Путин понимает только язык силы".

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