"Это было и остается вариантом": Мерц сделал новое заявление относительно возможности передачи Украине ракет Taurus

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возможности поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, этот вариант был и остается на столе.

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При этом украинским военным необходимо обучаться минимум полгода, чтобы овладеть этой сложной системой, и такая подготовка еще не начиналась. Заявление Мерца в эфире ARD процитировало N-TV.

Комментируя вероятность поставки Украине ракет Taurus, канцлер подчеркнул, что не исключает такого шага.

"Это было и остается вариантом", – заявил Мерц.

Политик отметил, что система Taurus "чрезвычайно сложная", поэтому обучение работе с ней занимает не менее шести месяцев. Однако украинские солдаты такую подготовку еще не начинали.

Он также отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что поставки Taurus Украине Москва будет трактовать как "прямое вмешательство" Германии в войну.

"Всегда было понятно: если мы поставляем Taurus, то это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Так же с другими крылатыми ракетами, которые поставляют Великобритания или Франция", – заявил Мерц.

Он добавил, что Германия больше публично не будет объявлять, какое именно оружие передает Украине – "чтобы у Путина была некоторая неопределенность относительно того, что мы делаем в военном плане".

Напомним, ранее Мерц призвал пересмотреть миротворческую работу с Россией. Для немецкого канцлера очевидно то, чего часть западных политиков до сих пор не осознала: "Путин понимает только язык силы".

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