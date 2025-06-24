'Путин понимает только язык силы': Мерц призвал пересмотреть миротворческую работу с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь осудил последние действия российских оккупантов в Украине, в частности, нанесение "варварских" авиаударов по жилым домам и мирным гражданам. По его словам, российский диктатор Владимир Путин "понимает только язык силы", соответственно именно на таком языке Европа будет говорить.

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Поэтому ФРГ намерена в ближайшее время "увеличить поддержку украинских Вооруженных сил" и "инвестировать в украинскую оборонную промышленность". Об этом Мерц говорил, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Настоящий, прочный мир для Украины требует воли всех сторон. Своей новой волной атак Россия четко дала понять, что ей этого не хватает. Путин понимает только язык силы. Поэтому миротворчество также означает разговор на этом языке", – в частности, сказал канцлер ФРГ.

Мерц уточнил, что сейчас речь идет об "экономической силе", которая, по его словам, превращается в "переговорную силу".

"В ближайшем будущем нам придется жить в условиях чрезвычайно дестабилизированной среды и столкнуться со многими вызовами. С этой целью мы увеличиваем наши расходы на оборону и хотим продолжать развивать наш европейский оборонный потенциал", – отметил он.

"Многое уже сделано, но недостаточно. Именно поэтому мы увеличим нашу поддержку украинских Вооруженных сил и совместно будем инвестировать в украинскую оборонную промышленность", – заявил канцлер ФРГ.

Мерц также добавил, что "ответственность Германии выходит за пределы Украины" и призвал Израиль заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС в секторе Газа (по его словам Берлин по-прежнему на стороне Израиля, но позволяет себе задаваться вопросом, "какой цели Израиль хочет достичь в Газе") и в конфликте с Ираном искать дипломатические решения.

Напомним, что ранее Мерц выразил уважение и благодарность Израилю за его нынешние действия против Ирана. Он назвал удары ЦАХАЛа по иранским ядерным объектам важной "грязной работой", которая служит интересам союзников, и которую израильтяне делают самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал дополнительную военную помощь для Украины. Но есть и другие голоса у его партии СДПГ (которая является союзником канцлера Германии Фридриха Мерца по коалиции) – более подробно об этом читайте здесь.

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