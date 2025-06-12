Германия не рассматривает поставки ракет Taurus Украине, – Писториус

Правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцем, несмотря на ранее озвученные обещания, не планирует передавать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Возможность поставки Киеву этого вооружения Берлин сейчас не рассматривает.

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Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 12 июня. Глава немецкого оборонного ведомства, как известно, сейчас находится в Киеве.

В частности, у Писториуса спросили, рассматривает ли новое правительство Германии поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!" – ответил немецкий министр.

Глава минобороны ФРГ также отметил, что в этом году Берлин предоставит Украине €7 млрд помощи. Также рассматривается вопрос о выделении еще €1,9 млрд. Часть из этих средств будет направлена на финансирование проекта производства дальнобойного оружия.

"Итак, таким образом мы предоставим €9 млрд для поддержки Украины", – резюмировал Писториус.

Напомним, ранее представитель министерства обороны Германии заявил, что Берлин больше не будет комментировать вопрос о возможной передаче украинской армии дальнобойных ракет Taurus. ФРГ продолжит поддерживать Украину оружием, включая оружие большой дальности, но не будет уточнять, какие системы вооружения будут поставлены или в какой момент.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставки крылатых ракет Taurus Украине возможны. Берлин фокусируется на том, чтобы уже сейчас усовершенствовать военную поддержку Киева.

Taurus – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей. Официальная дальность полета ракеты зафиксирована на уровне 500 км. Фактически это немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновляли 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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