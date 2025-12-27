'Детей среди них нет': Лубинец рассказал о судьбе 52 жителей Грабовского на Сумщине, которых вывезли в Россию

Россия предоставила Украине список граждан, которых принудительно вывезла из села Грабовское Сумской области, а также проинформировала, где и в каких условиях они находятся. Среди по сути похищенных гражданских украинцев детей нет.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода. Он отметил, что РФ вывезла из Грабовского 52 человека, которые по разным причинам решили не эвакуироваться.

"Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания. 52 человека, детей среди них нет", – сказал Дмитрий Лубинец.

Ранее президент Зеленский предполагал, что среди вывезенных жителей Грабовского есть дети.

По словам Лубинца, сейчас продолжаются переговоры о возвращении этих людей на территорию Украины.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских граждан. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова – Ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", – отметил Лубинец.

Он убежден, что для возвращения этих людей Россия выставит Украине какие-то условия.

Что предшествовало

О том, что около полусотни гражданских лиц российские террористы вывезли из Грабовского на территорию РФ, стало известно 20 декабря 2025 года.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что эти действия захватчиков являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и тяжким военным преступлением.

Министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что речь идет преимущественно о пожилых женщинах, которых силой забрали из собственных домов. Глава МИД потребовал немедленного возвращения всех гражданских заложников. Он подчеркнул, что такими "средневековыми набегами" путинская Россия демонстрирует сходство с террористическими группировками вроде ИГИЛ или ХАМАС. Это дело уже расследуется украинскими правоохранительными органами.

По данным СМИ, людей из украинского населенного пункта оккупанты вывезли"на фильтрацию".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина требует немедленного возвращения депортированных оккупантами людей из Сумщины. Также Киев призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора и остановить похищение украинцев.

