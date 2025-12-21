'Это терроризм': Сибига резко отреагировал на похищение РФ десятков гражданских на Сумщине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о похищении российскими военными пяти десятков гражданских жителей в Сумской области. По его словам, людей вывезли из небольшого приграничного села Грабовское.

О происшествии он написал в соцсети X в воскресенье. Сибига отметил, что речь идет преимущественно о пожилых женщинах, которых силой забрали из собственных домов. Министр подчеркнул, что Украина требует немедленного возвращения всех гражданских заложников.

В своей заметке глава МИД назвал действия России военным преступлением и привел прямую оценку ситуации. Он написал, что такими "средневековыми набегами" путинская Россия демонстрирует сходство с террористическими группировками вроде ИГИЛ, Боко харам или Хамас. По словам Сибиги, это дело уже расследуется украинскими правоохранительными органами и должно получить надлежащую реакцию на международном уровне.

Резкая оценка министра

Сибига отметил, что похищение гражданских лиц является частью более широкой практики принудительных депортаций. Он напомнил, что в Россию незаконно вывезли тысячи украинцев, среди которых есть и дети. Министр призвал все государства и международные организации присоединиться к требованиям об освобождении невинных людей, похищенных из своих домов.

Он также отметил, что такие действия подчеркивают постоянную угрозу для Украины из-за соседства с Россией. По его мнению, именно поэтому стране нужен реальный и длительный мир, а также сильные и надежные гарантии безопасности.

Что известно о преступлении

По данным, обнародованным министром, российские военные похитили около пяти десятков жителей села Грабовское, которое расположено непосредственно у государственной границы в Сумской области. Большинство из них – пожилые люди, в том числе женщины. Людей принудительно вывезли на территорию России, и их точное местонахождение сейчас выясняется.

Сибига отметил, что Украина настаивает на возвращении не только этих гражданских, но и всех граждан, которых ранее депортировали в РФ. По его словам, военные преступления против гражданского населения должны получить четкую правовую оценку и стать предметом международного реагирования.

Что предшествовало

Напомним, 20 декабря российские захватчики заняли пограничное село Грабовское на Сумщине. После этого они принудительно вывезли на территорию РФ более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили информацию о похищении людей. Впоследствии стало известно, что к военному преступлению причастны военнослужащие 36-й мотострелковой бригады из Забайкальского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, по этому поводу уполномоченный омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой с требованием предоставить информацию о похищенных гражданских и призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора, чтобы остановить незаконные депортации украинцев.

