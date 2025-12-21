Оккупанты вывезли в РФ полсотни украинцев из села на Сумщине

Российские войска активизировались на Сумщине и зашли в село Грабовское вблизи границы с РФ. Из этого населенного пункта оккупанты вывезли "на фильтрацию" в Россию около полусотни местных жителей.

Все эти люди ранее письменно отказались от эвакуации. Такую информацию обнародовали издания "Кордон. Медиа" и "Общественное Сумы", в ВСУ очередное преступление оккупантов подтвердили.

Что известно

"Кордон. Медиа" утверждает, что в расположенное примерно в 200 м от российско-украинской границы село Грабовское Краснопольского района Сумской области российские оккупанты зашли в ночь на 20 декабря.

"В селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Журналисты "Суспільне Суми" связались со старостой Грабовского Ларисой Кремезной, женщина информацию о похищении россиянами 20 декабря гражданских жителей села подтвердила.

"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", – сказала она.

Детей среди похищенных россиянами украинцев, по данным Кремезной, не было.

В "Кордон. Медиа" также заявили о вероятном продвижении оккупантов в направлении хутора Высокий и села Рясное, что к западу от Грабовского. А соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула в комментарии "Суспільному" подтвердил, что в районе Грабовского наблюдается активизация российских войск, однако ситуация пока уточняется.

Известно, что из Рясного и Лесного 20 декабря волонтеры "Красного Креста" и добровольцы спецподразделения полиции "Белые ангелы" вывезли 11 человек: девять жителей Рясного и двух – Лесного.

"Это часть жителей, которые там находились. Остальные отказались от эвакуации", – отметили в областной организации Красного Креста.

По оценкам "Кордон. Медиа", из Рясного были эвакуированы около четверти людей, которые там оставались.

"Мы готовы ехать еще, если будут обращения", – заверила представительница "Белых ангелов", капитан полиции Елена Ставицкая.

В "Суспільному" добавили, что обратились в соответствующие структуры Сил обороны за официальным комментарием по ситуации.

Что говорит местная власть

После сообщений о похищении оккупантами десятков жителей села Грабовское начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что "из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей".

"Сегодня (20 декабря. – Ред.) из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь. Эвакуация осуществляется для всех жителей, которые подали заявки. Эти меры реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами", – отметил чиновник.

Он также призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться, заявив, что это – "единственный правильный шаг ради сохранения жизни".

В то же время Григоров никак не комментировал информацию о вывозе жителей Грабовского российскими войсками.

В Вооруженных силах подтвердили очередное преступление РФ

Утром 21 декабря в ВСУ подтвердили информацию о пересечении оккупационными войсками госграницы в районе села Грабовское.

По словам представителя главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лыховия, в результате наступления противника Силы обороны вынуждены были отойти с нескольких позиций в районе Грабовского. Там сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Лиховий также добавил, что распространенная в СМИ информация о принудительном вывозе россиянами на территорию РФ более 50 жителей Грабовского соответствует действительности. В основном это мужчины и женщины старшего возраста, одной из похищенных гражданских – 89 лет.

Правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а в ВСУ расценивают действия оккупантов как очередное нарушение Женевской конвенции.

В Силах обороны призывают жителей приграничных территорий, граничащих с РФ, выезжать в более безопасные регионы Украины. Сейчас с Сумщины, по словам Лыховия, эвакуированы более 30 тысяч человек. Еще почти 5700 от эвакуации отказались. В частности, из-за отказа взрослых выезжать опасности подвергаются 38 детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным ISW, армия РФ постепенно отходит из Юнаковки в Сумской области. По крайней мере, такая тенденция наблюдалась в середине декабря.

Зато враг наращивает террор гражданского населения. Например, 14 декабря на Сумщине вражеский дрон попал прямо в мужчину, который ехал на велосипеде: от полученных травм украинец погиб. А уже на следующий день армия России атаковала БПЛА авто и дом на Сумщине, тогда сообщалось о раненом.

