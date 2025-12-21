Украина требует немедленного возвращения депортированных оккупантами людей с Сумщины, – Лубинец

Похищение россиянами десятков гражданских из приграничного села Грабовское на Сумщине является серьезным нарушением международного гуманитарного права и тяжким военным преступлением. Поэтому Украина призывает международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора и остановить незаконные депортации украинцев.

Видео дня

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец, который уже обратился к Международному Комитету Красного Креста и своей российской "коллеге" с требованием немедленно вернуть похищенных людей. Он также раскрыл новые подробности российского преступления.

Заявление Лубинца о вывозе в РФ десятков жителей села на Сумщине

Омбудсмен напомнил, что незаконная принудительная депортация на свою территорию государством-агрессором гражданского населения страны, на которую совершено нападение, является тяжким военным преступлением.

"Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права — это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения", – отметил Лубинец.

Он обнародовал некоторые новые данные о похищении оккупантами жителей Грабовского: по информации омбудсмена, до вывоза на территорию РФ их два дня удерживали в заложниках.

"По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц — жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ", – отметил Лубинец.

Информация о похищении россиянами гражданских украинцев появилась в информационном пространстве в субботу вечером. По состоянию на утро воскресенья Офис Уполномоченного уже начал действовать.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (эту должность занимает Татьяна Москалькова. – Ред.) с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", – перечислил Лубинец.

Он обратился к международному сообществу дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

"И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий — это опасно. Эвакуация — это шанс сохранить себя и своих близких! Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", – добавил омбудсмен.

Что предшествовало

Вечером 20 декабря некоторые СМИ сообщили, что российские захватчики заняли приграничное село Грабовское на Сумщине. После этого они принудительно вывезли на территорию РФ чуть более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили, что оккупационные силы пересекли границу в районе Грабовского, под давлением врага подразделения Сил обороны на этом участке вынуждены были отступить с некоторых позиций.

Также в Вооруженных силах отметили, что информация о депортации десятков гражданских соответствует действительности, и украинские правоохранительные органы уже начали расследование соответствующего уголовного производства.

Как писал OBOZ.UA, в ВСУ подтвердили, что войска РФ пересекли границу на Сумщине и похитили людей.

Также сообщалось, что на международной конференции в Израиле напомнили о системных нарушениях Россией международного гуманитарного права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!