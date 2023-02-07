Деоккупация Украины зависит от решений танковой коалиции: Зеленский и Писториус обсудили помощь ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который во вторник, 7 февраля, прибыл в Киев. Стороны обсудили помощь Вооруженным силам нашей страны от государств танковой коалиции.

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Соответствующая информацию появилась в Telegram-канале главы государства. Зеленский отметил, что деоккупация Украины зависит от решений союзников по поводу военной помощи нашей стране (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украина очень заинтересована в поддержке одного из лидеров Европейского Союза, а именно Германии. Особенно в это время – время сложных испытаний для нас", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал Писториусу о ситуации на поле боя и перечислил главные оборонные потребности Украины.

"Приоритет, над которым мы продолжим работать – устойчивость нашей армии. Сегодня это самый главный вызов", – акцентировал гарант.

Также Зеленский отметил, что визит в Украину стал первым в своем роде для Писториуса на данной должности. Президент назвал это сигналом поддержки нашей страны.

"Больше встреч – больше помощи Украине. Больше понимания того, что у нас происходит. Благодарен за все решения правительства ФРГ – поддержку некоторых политических вещей от Бундестага, финансовую поддержку. Последнее решение касательно Patriot и Leopard – очень важное для нас", – заявил Зеленский.

Также он рассказал о всех ударах, которые страна-агрессор Россия наносит по Украине, отметив, что количестве измеряется не десятками, а уже тысячами.

"Мы не хотим отдавать инициативу РФ, потому что эта инициатива может быть связана только с количеством погибших. Мы в состоянии деоккупировать некоторые территории в ближайшее время. Но это время зависит от постоянной коалиции на поддержку Украины", – заявил украинский лидер.

Писториус подтвердил, что это действительно первый его визит на официальном уровне, который он совершил, чтобы подчеркнуть свою солидарность и солидарность правительства ФРГ к Украине.

"То, что делают ВСУ... Можно только с глубоким уважением относиться... Конечно, мы хотим и дальше предоставлять поддержку", – заявил министр обороны Германии.

Как известно, в этот же день, 7 февраля, правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1. Соответствующее решение было выдано оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не раньше середины этого года. Но неясно, будут ли все 178 Leopard 1 в конце концов боеспособными, многие машины придется использовать как склады запасных частей. Военные эксперты считают, что из-за значительной затяжки с поставкой боевых танков федеральное правительство мало помогло Украине с точки зрения стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках сегодняшнего визита Писториус встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он вручил украинскому коллеге символическую копию "первого" танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи.

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