В Украину приехал министр обороны Германии с ''первым'' танком Leopard. Фото

Во вторник, 7 февраля, в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию "первого" танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи.

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Об этом в Twitter сообщил сам глава украинского оборонного ведомства. Он заверил, что танков будет больше и поблагодарил немецких партнеров.

"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!" – написал Резников.

Напомним: 7 февраля правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1. Соответствующее решение было выдано оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не раньше середины этого года. Но неясно, будут ли все 178 Leopard 1 в конце концов боеспособными, многие машины придется использовать как склады запасных частей. Военные эксперты считают, что из-за значительной затяжки с поставкой боевых танков федеральное правительство мало помогло Украине с точки зрения стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дания также передаст Украине танки Leopard 1A5. Это танки более старого производства, которые больше не входят в состав вооруженных сил Дании;

– между тем первый основной боевой танк Leopard 2, переданный Канадой для Украины, прибыл в Польшу. Украинские военные в скором времени начнут обучение пользованию этой техникой.

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