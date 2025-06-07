'Делает ошибку': Вэнс отреагировал на ссору Маска с Трампом и заговорил о возвращении олигарха

Американский олигарх Илон Маск совершает "огромную ошибку", враждуя с президентом США Дональдом Трампом. Но, возможно, миллиардер вернется в строй после публичного обмена обвинениями.

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Такие надежды выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует Bloomberg. По мнению чиновника, Трамп не считает, что ему нужно вступать в "кровную вражду с Маском".

"Я всегда буду поддерживать президента США. И надеюсь, что в конце концов Илон вернется в лоно общества. Может, сейчас это невозможно, потому что он стал таким ядерным, но я верю в то, что это возможно", - сказал Вэнс в подкасте, опубликованном в субботу.

Журналисты напоминают, что политический союз между Трампом и Маском распался 5 июня после того, как олигарх раскритиковал законопроект о налогах и бюджетных расходах, поддержанный президентом.

"И я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо", - подытожил свои надежды Вэнс.

Напомним, что миллиардер Илон Маск считает, что Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять 80% средних слоев населения. Он уже даже объявил возможное название такой политической силы - The America Party.

Детали конфликта

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между Трампом и Маском резко обострился 5 июня. Перед этим стороны обменивались выпадами уже несколько дней, но не напрямую. Тогда Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп выиграл президентские выборы в США. В следующем посте Маск добавил: "Такая неблагодарность". Трамп в ответ заявил, что помог миллиардеру, но сейчас очень разочарован им.

Впоследствии американский президент предложил сэкономить деньги, отказавшись от контрактов с компаниями Маска, на что бизнесмен ответил приостановкой работы его космического корабля Dragon.

Также Маск заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве, склонении детей к проституции и "поставке" несовершеннолетних девушек мировой "элите". Кроме того, Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Теперь, по данным СМИ, Трамп не хочет ничего слышать о примирении с Маском. "Я, пожалуй, не буду разговаривать с ним некоторое время, но желаю ему всего наилучшего", - сказал американский лидер.

Мы собрали всю хронологию отношений Трампа и Маска - от "любви" до публичных ссор, раскрыв ключевые моменты поддержки, споров и последствий для бизнеса и политики США.

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