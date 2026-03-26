В Украину идет похолодание: синоптики сказали, как изменится погода по регионам. Карта

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине будет нестабильной. После короткого влияния теплого воздуха с юго-запада активизируются холодные северные процессы. Это приведет к увеличению облачности, локальным осадкам и сохранению снеголавинной опасности в Карпатах.

В большинстве регионов Украины 26 марта существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит 0-5° тепла, днем 11-16°, в столице – 2-4° тепла ночью и 13-15° днем.

В то же время ночью небольшой дождь возможен в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Днем локальные осадки прогнозируют также на крайнем западе и востоке страны.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5°C, днем составит +11...+16°C. В южных регионах и на Закарпатье воздух прогреется до +18°C. В Карпатах ночью около 0°C, днем +8...+13°C.

Отдельно синоптики предостерегают о снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области. Снежный покров там остается мокрым, что повышает риск схода лавин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие дни сохранится теплая и комфортная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до весенних показателей, однако в конце марта ситуация изменится.

