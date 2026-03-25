Скандальный флаг с видеоверификации в Monobank таки оказался российским: адвокат со ссылкой на экспертизу

Monobank после инцидента с клиенткой и ее видеоверификацией на фоне подозрительного флага, заказал госэкспертизу. Специалисты установили, что фрагмент флага на видео соответствует визуальным характеристикам флага Российской Федерации и не является флагом Словении.

Об этом OBOZ.UA сообщил адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы Универсал Банка, к которому редакция обратилась за комментарием. По его словам, банк уведомил Службу безопасности Украины (СБУ), а также активно сотрудничает с Национальным банком Украины (НБУ) по проверке обстоятельств публикации.

Было привлечено ведущеегосударственное экспертное учреждение для получения независимой оценки видео и изображения по видеоверификации, и эксперт однозначно подтвердил, что фрагмент флага соответствует визуальным характеристикам флага РФ и не является флагом Словении.

По словам адвоката, на экспертизу передавали не только фото, но и часть видеозаписи, на которой изображен флаг. "По результатам анализа экспертом установлено, что фрагмент флага на стене комнаты соответствует визуальным характеристикам флага РФ и выглядит как российский", – рассказал он. В частности, было отмечено отсутствие герба Словении, а также то, что"фрагмент флага с видеозаписи не выглядит как флаг Республики Словения".

В документе, как указал специалист, отдельно отмечается, что флаг РФ относится к запрещенной в Украине символике российской имперской политики.

Шкаровский отметил, что в социальных сетях и медиа распространялись информация и трактовки, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам и законодательству Украины о банковской деятельности и защите персональных данных. "Банк не нарушал законодательство о защите персональных данных и банковской тайны", – подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что банк после установления этих обстоятельств немедленно обратился в компетентные правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Банк передал все данные в СБУ и продолжает сотрудничать с Национальным банком Украины, предоставляя исчерпывающие объяснения и документы. Адвокат отметил, что деятельность банка полностью соответствует законодательству, в частности в вопросах банковской тайны и защиты персональных данных.

В свою очередь Верховная Рада Украины (ВРУ) вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного на заседание для доклада о ситуации с видео верификацией и обнародования персональных данных, в частности фото клиентов банка. Такую инициативу поддержали 153 нардепа, поэтому Рада ожидает Пышного в сессионном зале в 12:00 26 марта.

В частности, прецедентом стало то, что 9 марта Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации и обвинил ее в пророссийской позиции. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению Гороховского и работников банка, был флагом России. В своей заметке Гороховский саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании.

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка – Карина Кольб. Она объяснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она находилась, якобы является флагом Словении (он отличается от российского только наличием герба в левой части знамени). Ситуация вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях.

