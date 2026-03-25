Украинцы массово оформляют "новые" выплаты через Дію: кто может получить до 50 тысяч гривен и как

Украинцы активно пользуются сервисом єМалятко, чаще всего оформляя помощь при рождении ребенка и компенсацию за "Пакет малыша", получая сразу несколько услуг одним заявлением. В 2026 году родители могут получить до 50 000 грн единовременной выплаты и дополнительно более 8 000 грн компенсации, оформляя все онлайн быстро и без лишней бюрократии.

Об этом сообщают в Дії. Сервис позволяет получить сразу несколько государственных услуг по одному заявлению. Более 611 тысяч украинских семей воспользовались этой возможностью, подав успешные заявки.

Фактически, вместо прохождения сложного бюрократического пути, родители могут оформить ключевые документы и выплаты в одном месте. Речь идет не только о свидетельстве о рождении, но и о:

регистрации рождения ребенка;

предоставлении гражданства;

получении налогового номера (РНОКПП);

присвоении уникального номера записи в реестре (УНЗР);

внесении ребенка в электронную систему здравоохранения.

Наибольший спрос в рамках сервиса приходится именно на денежную поддержку. Украинские семьи активно пользуются возможностью оформить выплаты без лишних процедур:

более 469 тысяч заявлений на помощь при рождении ребенка;

более 232 тысяч на компенсацию вместо "Пакета малыша".

Следует отметить, что с 2026 года система помощи претерпела изменения. Отныне, родители новорожденных могут оформить единовременную выплату в размере 50 000 гривен и сделать это также через еМалятко. При этом условия выглядят так:

для детей, рожденных после 1 января 2026 – 50 000 грн единовременно;

дополнительно предусмотрено "Пакет малыша" или компенсацию – 8 451 грн;

для детей 2025 года действует предыдущая модель – 41 280 грн (частями в течение трех лет).

Отдельно урегулирован вопрос детей, находящихся на полном государственном содержании – их выплаты накапливаются на депозите до совершеннолетия. Процесс подачи максимально упрощен, родителям нужно:

авторизоваться на портале Дія через электронную подпись или BankID;

заполнить онлайн-заявление и выбрать необходимые услуги;

подписать заявку электронной подписью.

В некоторых случаях система автоматически запрашивает подтверждение второго родителя – например, если они не состоят в браке или имеют разные фамилии. Важно, что подать заявку можно даже до получения свидетельства о рождении. Услуга доступна родителям, если:

ребенок родился в Украине;

оба родителя являются гражданами Украины;

свидетельство о рождении еще не оформлено.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продлили продолжительность выплат для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), а также расширили поддержку для детей и нетрудоспособных переселенцев, позволив им получать помощь на новых условиях. Важно подать заявление до 1 мая 2026 года, чтобы получить выплаты задним числом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!