'Надо добавить рубежи защиты': Зеленский поручил проработать вопрос ПВО в западных регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и военным усилить систему противовоздушной обороны в западных областях, в частности для противодействия дронам. Сейчас есть значительный риск новых атак России на объекты водоснабжения.

Есть необходимость защиты инфраструктуры на уровне общин. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

Такие решения президент принял после селекторного совещания с регионами, которые подверглись российским атакам. "Я поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопрос противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Надо добавить рубежей защиты – это четкая задача", – заявил Владимир Зеленский.

Отдельно обсудили ситуацию в Черниговской области, где продолжались восстановительные работы после ударов по энергетической инфраструктуре. Также Зеленский предупредил о новых потенциальных угрозах со стороны России, в частности в отношении объектов водоснабжения.

"Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", – говорит президент.

Украина активизирует международное сотрудничество, в частности со странами Ближнего Востока, которые заинтересованы в опыте борьбы с дронами. В то же время Киев рассчитывает на поддержку партнеров в сферах, где нуждается в дополнительных ресурсах, включая защиту от баллистических угроз.

В рамках совещания с участием чиновников, руководства "Нафтогаза" и министра обороны обсудили ключевые задачи в сфере безопасности и энергетики. К выполнению также привлечены Воздушные силы ВСУ.

Украина параллельно работает с европейскими партнерами над расширением совместного производства вооружения, прежде всего беспилотников. Ожидается заключение новых договоренностей в этом направлении.

