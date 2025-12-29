'Действительные гарантии безопасности': Зеленский высказался относительно размещения иностранных войск в Украине

Присутствие международных войск на территории Украины является необходимым условием для обеспечения безопасности. Это принесет гражданам, бизнесу и инвесторам уверенность.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, это фактор психологической уверенности для населения и украинских военных.

"Я считаю, что присутствие международных войск – это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают. И это уверенность украинских граждан прежде всего, и гражданских, и, кстати, военных. А также это уверенность бизнеса украинского и международного, инвесторов", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что именно такое присутствие позволяет гарантировать, что Россия не сможет осуществить повторную агрессию против Украины и мирного населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны США будут иметь ограниченный срок действия, даже в случае достижения соответствующих договоренностей. Сейчас речь идет о 15 годах с возможностью дальнейшего продления.

Также напомним, военное положение в Украине может быть завершено только после фактического завершения войны и получения гарантий безопасности. Без таких гарантий Украина не будет считать войну законченной из-за риска повторной агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!