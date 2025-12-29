"Может быть риск": Зеленский объяснил, когда в Украине будет окончание военного положения

Военное положение в Украине может быть завершено только после фактического завершения войны и получения гарантий безопасности. Без таких гарантий Украина не будет считать войну законченной из-за риска повторной агрессии.

Видео дня

Отвечая на вопрос журналистов, президент Владимир Зеленский объяснил, что вопрос гарантий безопасности является приоритетным в переговорах с партнерами. По его словам, такие гарантии предусматривают мониторинг со стороны партнеров и их присутствие.

"Завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии", – отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками настроена серьезно и работает над доработкой всех необходимых документов.

Президент сообщил, что в случае достижения договоренностей и подписания согласованных пунктов завершения войны с участием США, европейских партнеров и российской стороны Украина стремится одновременно получить гарантии безопасности. По его словам, именно этот момент станет сигналом о завершении войны без дополнительных задержек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, гарантии безопасности для Украины со стороны США будут иметь ограниченный срок действия, даже в случае достижения соответствующих договоренностей. Сейчас речь идет о 15 годах с возможностью дальнейшего продления.

Также Зеленский заявлял, что встреча с представителями страны-агрессора России по мирному плану возможна только после прохождения ряда подготовительных международных консультаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!