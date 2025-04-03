Дания выделила Украине новый пакет помощи почти на $1 млрд: что войдет

Правительство Дании предоставило Украине очередной пакет военной помощи. В него войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия и финансовая основа поддержки ВВС Украины.

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Общая стоимость пакета военной помощи составляет $1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что ситуация в сфере безопасности стремительно развивается, поэтому крайне важно, чтобы Дания продолжала оказывать масштабную поддержку Украине. Глава оборонного ведомства отметил, что с 25-м пакетом помощи Дания демонстрирует поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В свою очередь министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Поэтмоу Дания продолжит обеспечивать Киев средствами для сдерживания российской агрессии.

"Сегодня мы представляем новый пакет пожертвований Дании, который увеличивает боевую мощь Украины. Потому что безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Я надеюсь, что наше пожертвование сможет вдохновить других союзников оказать еще большую поддержку", – заявил Расмуссен.

Стоит отметит, что правительство Дании провело консультации с комитетом по внешней политике по 25-му пакету военной помощи. В целом пожертвование обеспечивает военную поддержку Украины на общую сумму 6,7 млрд долларов в 2025–2027 годах и финансируется за счет средств Фонда "Украина".

"Крайне важно, чтобы мы помогли украинцам построить свою оборонную промышленность. Датская модель показала, что у Украины есть возможности производить и поставлять оборудование для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру в еще большей степени", – сказал министр обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется договориться о поставках дальнобойных ракет Taurus с новым канцлером Германии. Глава государства заверил, что Украина будет над этим работать.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, не будет принимать участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это первый раз с начала полномасштабного вторжения России, когда коалиция будет собираться без участия главы Пентагона.

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