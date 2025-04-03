Министр обороны США впервые не будет участвовать в заседании 'Рамштайна' – Defense News

Министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, не будет принимать участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это первый раз с начала полномасштабного вторжения России, когда коалиция будет собираться без участия главы Пентагона.

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Об этом пишет Defense News со ссылкой на собственные источники. Заседание запланировано на 11 апреля и оно будет проходить в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.

"Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Впервые коалиция соберется без участия главы Пентагона", – отмечает издание.

Также не ожидается, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных должностных лиц или других представителей, обычно сопровождающих министра.

По данным собеседников журналистов, Штаты все еще оценивают, как их чиновники будут участвовать в различных форумах, поддерживающих Украину, включая те, которые помогают руководить помощью в сфере безопасности и обучением.

На последней встрече "Рамштайна" в феврале 2025 года Хегсет присутствовал лично, но не возглавлял коалицию, как его предшественник в должности министра обороны Ллойд Остин. После начала президентства Дональда Трампа ведущую роль в "Рамштайне" взяла на себя Великобритания, и заседание в феврале состоялось при ее председательстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Встреча состоится в Брюсселе и одной из основных тем станет конкретная система гарантий безопасности для Украины.

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