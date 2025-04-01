'Будем работать с новым канцлером': Зеленский 'более чем надеется', что ему удастся договориться о Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется договориться о поставках дальнобойных ракет Taurus с новым канцлером Германии. Наша страна будет над этим работать.

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Об этом Зеленский сказал 1 апреля во время совместного пресс-брифинга с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. На уточняющий вопрос журналиста, надеется ли он добиться согласия на поставку Taurus с новым немецким канцлером, глава государств ответил: "Да, конечно. Даже больше, чем надеюсь".

По словам президента, украинская сторона будет вести с немцами соответствующие разговоры о деталях, когда они выберут нового канцлера и будет сформирован новый офис.

Ожидается, что следующим канцлером Германии станет Фридрих Мерц. Он уже высказывался о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, он готов передать эти системы вооружения только после консультаций с Соединенными Штатами.

Фридрих Мерц выразил надежду, что "в ближайшие дни и недели" можно будет добиться прогресса в прекращении огня в Украине – по крайней мере, временного. Но в то же время он настаивает на необходимости дальнейшей военной помощи Силам обороны.

Также кандидат на должность канцлера заявил, что из-за агрессии России против Украины необходимо изменение оборонной политики страны. Он подчеркнул, что война, которую ведет кремлевский диктатор Владимир Путин, является не только конфликтом против территориальной целостности Украины, но и частью более широкой агрессии против Европы в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, новое правительство Германии, вероятно, будет более решительным в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия, в том числе ракетных систем Taurus, говорил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер.

СМИ также писали о том, что Украина в скором времени может получить ракеты Taurus при содействии нового канцлера.

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